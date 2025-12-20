¥¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×
12·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Kis-My-Ft2¡¦Àé²ì·ò±Ê¤¬¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëSnow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Àé²ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¡¢»öÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Àé²ì¤Ï¡¢¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¡È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¡È¤Ê¤Ã¤¿¡É¤Ê¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÅÏÊÕ¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËèÆü¤Í¡¢¡ÈÀé²ì¤¯¤ó²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤â¤¹¤´¤¤¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¡ÖÎ©¤Æ¹þ¤ó¤ÇÈè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÏÊÕ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡È¤ª²È¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¡£²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤É¤Ã¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢²¶¤Î¥Ù¥Ã¥È¤Î²¼¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¶Ä¸þ¤±¤Ë¡Ë¿²¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£