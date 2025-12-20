¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï2026WÇÕ¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡¡ÆüËÜ¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¼«¿®¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¿®¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï2026WÇÕ¤Ç¾å°Ì¤Ø¿Ê¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ºòÇ¯¤Ï¥Û¥¹¥È¹ñ¤Ê¤¬¤é¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É°Å¤¤¶õµ¤¤¬ÂåÉ½¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½OB¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥Ç¥ó¥×¥·¡¼»á¤Ï½ù¡¹¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈWÇÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤â¾¯¤·¹×¸¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢0-2¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¥Ç¥ó¥×¥·¡¼»á¤Ïº£²Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤ÈÉ¾²Á¡£¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ëÃæ¡¢½àÍ¥¾¡¤Î·ë²Ì¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¿·´é¤òÂ¿¤¯¾·½¸¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¤¡¢¼«¿®¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£²Ì´º¤ËÄ©¤ß¡¢¹¶·â¤Ç¤è¤ê´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¹¥È¤Î23Ì¾¤¬Â·¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÃ¯¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¤è¡£Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¥Áè¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤Î®¤ì¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤ó¤À¡×¡Ê¡ØForbes¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï2026WÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÆþ¤ê¡¢½éÀï¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢2ÀïÌÜ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢3ÀïÌÜ¤Ï²¤½£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¡¦¥Ñ¥¹C¾¡¼Ô¡Ê¥È¥ë¥³¡¦¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¦¥³¥½¥Ü¡¦¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤À¡£²¤½£¥×¥ì¥¤¥ª¥ÕÏÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆÍÇË¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃêÁª·ë²Ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¼ó°ÌÄÌ²á¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤ë¤«¡£