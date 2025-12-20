¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°1ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤ëÈë·í¤Ï¡È¼éÈ÷¡É¤Ë¤¢¤ê¡¡»Ø´ø´±¥Þ¥ì¥¹¥«¤¬²¿¤è¤êÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¼éÈ÷¹×¸¥ÅÙ
º£²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¡¢4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿FW¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡£
¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤Ïº¸±¦Î¾¥µ¥¤¥É¤òÃ´Åö¤Ç¤¤ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÂ¿¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤ÏÃå¼Â¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¡¦½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥ÕÀï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤ÎÊý¤À¡£
Îã¤¨¤Ðº£·î½é¤á¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾38Ê¬¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼MF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ËÜÍè¤ÏÂà¾ì¤·¤¿¥«¥¤¥»¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò²¼¤²¤ÆMF¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ì¥¹¥«¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¤«¤é¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ËÂØ¤¨¤Æ¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤â¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Î¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¼éÈ÷¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤È½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£Â²¼¤Î´ïÍÑ¤µ¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁöÎÏ¤Ç¤Ï¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬¾å²ó¤ë¡£
¤³¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Ë¤âÌµ¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÉð´ï¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£