¤ªÊÛÅöÈ¢¡Ä¡©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤♡¡×¤¢¤ëµ¡Ç½ÉÕ¤­¤Î100¶Ñ¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹

¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹ÉÕ¥ß¥é¡¼¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢¥«¥é¡¼¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§11cm¡ß5.6cm¡ß15.2cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4550480659398
¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÊØÍø¤¸¤ã¤ó¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥Õ¥¿ÉÕ¤¥°¥Ã¥º¤¬Í¥½¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹
¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥³¥¹¥áÇä¤ê¾ì¤ÇÊØÍø¤½¤¦¤Ê¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹ÉÕ¥ß¥é¡¼¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢¥«¥é¡¼¡Ë¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È3¿§Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯¤³¤Á¤é¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºà¼Á¤Ï¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤È¥¬¥é¥¹¡£¤Ê¤ó¤È¥Õ¥¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥ß¥é¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹Â¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥Õ¥¿¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤ì¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¥ß¥é¡¼Âå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥³¥ó¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Îà¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤â¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹ÉÕ¥ß¥é¡¼¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢¥«¥é¡¼¡Ë¡Ù
¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï»ÅÀÚ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¤·¤Ë»È¤¤¤«¤±¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£Â¾¤Ë¤â¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Ô¥¢¥¹¤ä¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎºÙ¡¹¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀ°Íý¤Ë¤âÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥ß¥é¡¼É÷¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Õ¥¿¤Î²¼ÉôÊ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Êª¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¿¤Ï¥±¡¼¥¹¤È´°Á´¤ËÊ¬Î¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¶À¤ò»È¤¦Á°¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿Êý¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£¶À¤ÏÂç¤ÌÜ¤Ç±Ç¤ê¤âÎÉ¹¥¡£»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¤·¤¿♡
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹ÉÕ¥ß¥é¡¼¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢¥«¥é¡¼¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Êª¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥é¡¼ÉÕ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥±¡¼¥¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£