¤Þ¤µ¤«100¶Ñ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ♡¼Â¤ÏÏ·ÊÞÍÌ¾¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¡ª500±ß¤À¤±¤ÉÂ¨Çã¤¤µé¤ÎÉÓµÍ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤´¤Ï¤ó¤È¤Þ¤é¤ó¤é¤ó¡¡ÌÀÂÀ»Ò
²Á³Ê¡§¡ï540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§70g
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¡§4517384004884
ÌÀÂÀ»Ò¤Î¥×¥í¡Ö¤Õ¤¯¤ä¡×¤Îµ»¤¬¶Å½Ì¡ªÌýÄÒ¤±¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß
Âç¿Íµ¤¤Î¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤Þ¤é¤ó¤é¤ó¡¡ÌÀÂÀ»Ò¡×¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÈ¯¸«¡ª
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤Þ¤é¤ó¤é¤ó¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÌÀÂÀ»Ò¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡²¬¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¤Õ¤¯¤ä¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÌÀÂÀ»Ò¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²ÃÇ®¤·¤¿ÌÀÂÀ»Ò¤òÎÉ¼Á¤Ê¡ÖÌÊ¼ÂÌý¡Ê¤á¤ó¤¸¤Ä¤æ¡Ë¡×¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ìý¤ËÄÒ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌÀÂÀ»Ò¤ÎÎ³¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âÌÀÂÀ»Ò¤Î¥¨¥¥¹¤ÈÅâ¿É»Ò¤Î¿É¤ß¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÓ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤Ï¡¢ÌÀÂÀ»Ò¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸ø¼°ÄÌÈÎ¤Ç¤â¥À¥¤¥½¡¼¤ÈÆ±²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¥×¥Á¥×¥Á¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ëÃÆ¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ
¼ÂºÝ¤Ë²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿©´¶¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÂÀ»Ò¤ÎÎ³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥×¥Á¥×¥Á¡¢ÃÆ¤±¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌ£¤Ï¡¢ÌÊ¼ÂÌý¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÌÀÂÀ»ÒÆÃÍ¤Î¥³¥¯¤È¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»É·ãÅª¤Ê¿É¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌýÄÒ¤±¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÌý¤¬ÌÀÂÀ»Ò¤Î±ö³Ñ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å¤ò°ú¤¯ÈþÌ£¤·¤µ¡£°ì¸ý¡¢¤Þ¤¿°ì¸ý¤È¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¡Ö¤È¤Þ¤é¤ó¤é¤ó¡×¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¤Ï¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥µ¥é¥À¤ËÍí¤á¤Æ¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ËÊÑ¿È
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÇòÊÆ°Ê³°¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£ÌýÄÒ¤±¤Î¥Õ¥ì¡¼¥¯¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤ÈÍí¤á¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÎÁÍý¤¬·àÅª¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢è§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹âµéÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¸üÌÀÂÀ»Ò¥Ñ¥¹¥¿¤¬´°À®¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Î±£¤·Ì£¤Ë²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Èº®¤¼¤Æ¥Ç¥£¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£540±ß¤È¤¤¤¦¤ªÃÍÃÊ¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±Éý¹¤¤ÎÁÍý¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡×¤À¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤Þ¤é¤ó¤é¤ó ÌÀÂÀ»Ò¡×¤Ï¡¢100¶Ñ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖËÜÊª¤ÎÊ¡²¬¤ÎÌ£¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌ¾ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºÌ¤ê¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎìÔÂôÉÓ¡£¤³¤Î¥×¥Á¥×¥Á¿©´¶¤ÈÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¿É¤ß¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£