¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÂÞ¤Ø¡ÄÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¤Î¡Ö23ºÐ¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿Æü¾ï¡×¤È¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ç¤Î24Ç¯´Ö¡×¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢¿¯³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø¿´¤ÈÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯12·î10Æü¤«¤é¤Î1½µ´Ö¤ò¡ÖËÌÄ«Á¯¿Í¸¢¿¯³²ÌäÂê·¼È¯½µ´Ö¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖËÌÄ«Á¯¿Í¸¢¿¯³²ÌäÂê·¼È¯½µ´Ö¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ê¡°æ»Ô¤Ç¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤È¿Í¸¢¡ÁÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÂÎ¸³¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
23Ç¯Á°¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤À¤Ã¤¿È±¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÇò¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï±éÂæ¤Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Êâ¤ß¤Ç¸þ¤«¤¦¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡£1978Ç¯7·î7Æü¡¢Ê¡°æ¸©¾®ÉÍ»Ô¤Çº§Ìó¼Ô¤ÎÉÍËÜÉÙµ®Øª¤µ¤ó¡Ê¸½ºß¤ÎºÊ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¡¢24Ç¯´Ö¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¸å¡¢2002Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤À¡£
Åö»þ23ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤´ßÉÕ¶á¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¡£¥¡¼¤ÏÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ö»ä¤Ï¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¤ËÙÇÃ×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï¹Ö±é¤ÎËÁÆ¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤¦¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤Ïµ¢¤·¤¿¡×¹©ºî°÷¤Î±³¤Ç°ú¤Îö¤«¤ì¤¿Æó¿Í
Â³¤±¤Æ¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤ÏÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Ìë¤Îµ²±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ö»äÃ£¤Ï¾®ÉÍ¸ø±à¤ÇÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆËÌÄ«Á¯¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬1¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Á¥¤ÎÃæ¤Ç¹©ºî°÷¤Ë¡ÖÈà½÷¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÈà½÷¤ÏÍÑ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éµ¢¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤ÏÉÙµ®Øª¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Æó¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¹ß¤í¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤ÏÉÙµ®Øª¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¾·ÂÔ½ê¡×¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤¿¡£Æó¿Í¤¬ºÆ²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ç¯4¤«·î¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÊÙ¶¯¤·¤í¡×ÆÈ³Ø¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤ÀÄ«Á¯¸ì
ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Åö½é¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤ËÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤·¤¿¡£1½µ´Ö¤Û¤É¤Ï¡ØÌ´¸«¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¤Ç¤âÄ«µ¯¤¤ë¤ÈÅ·°æ¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÎÉô²°¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ë¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«Á¯¸ì¤Î³Ø½¬¤À¤Ã¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤¬ÆüËÜ¿Í¤òÙÇÃ×¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¹©ºî°÷¤òÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¯¿¶¤ëÉñ¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é·¸¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿³Ø½¬¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä«Á¯¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÂç³Ø¹»¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¤È¼Åµ¤À¤±¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆÈ³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
³°Éô¤Î¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤òÍê¤ê¤Ë¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤ëÆü¡¹¡£1Ç¯¤Û¤É¤ÇÆÉ¤ß½ñ¤¤äÊ¹¤¼è¤ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢23ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤Ï¡¢È¯²»¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤¬ÉÙµ®Øª¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¾·ÂÔ½ê¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¶¦¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÏ¡ÃÓ·°¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾éÃÌ¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¡ÖºÆ²ñ¡×
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¡¢ÙÇÃ×¤«¤é1Ç¯4¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤«¤é·ëº§¤ÎÏÃ¤¬»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤ÀÅö»þ23¡¢24¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢·ëº§¤¹¤ëµ¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÄ«Á¯¤Î¿Í¤È·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø»ä¤ÏÆüËÜ¤Ëº§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç·ëº§¤Ïº£¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é·ëº§¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¾·ÂÔ½ê¤Ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆüÀ¸¤ÊÌ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Îº§Ìó¼Ô¡¢ÉÙµ®Øª¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡ÖÈà½÷¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡Ê¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥Ù¥Ã¥¯»ö·ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤Î¥±¡¼¥¹¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Î·ëº§»öÎã¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÆü¤«¤éÆó¿Í¤Ï°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëº§¼°¤â²¿¤â¤Ê¤¤¡¢·Á¼°¤À¤±¤Î·ëº§¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÙÇÃ×ÌäÂêÊü´þ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤È¤
¤½¤¦¤·¤¿À¸³è¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÙÇÃ×ÌäÂêÊü´þ¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯¤´¤í¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦¶â´Ý¿®»á¤È¼Ò²ñÅÞ¡¦ÅÄÊÕÀ¿»á¤ÎË¬Ä«¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ö¶â´Ý¿®¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¯³¦¤Î¥É¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¹¤´¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¤¹¤´¤¤´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÆüËÜ¤Î±Ç²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤°¤é¤¤´¿·Þ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÙÇÃ×ÌäÂê¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Î»þ¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤«¤éËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ËÌÄ«Á¯¤ÏÅö»þ¡¢ÙÇÃ×¤òÁ´¤¯Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡Ö¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤ÙÇÃ×ÌäÂê¤ÇÆüËÜ¤¬ËÌÄ«Á¯¤òÅ¨ÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁ°Æü¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×24Ç¯ÌÜ¤Îµ¢¹ñ
¤·¤«¤·¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ö¾®ÀôÁíÍý¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¡¢¡ÊËÌÄ«Á¯¤¬¡ËÙÇÃ×¤òÇ§¤á¤ÆÀ¸Â¸¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç»ä¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
24Ç¯´Ö¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÇÀ¸³è´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢½¢¿¦¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ö¤À¤«¤é24Ç¯Á°¤Î»ä¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¿´¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÌÄ«Á¯¤ÇÀ¸³è´ðÈ×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÂç³ØÂ´¶È¤·¤¿¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿1¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ïµ¢¹ñ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÎÉÙµ®Øª¤µ¤ó¡¢Ï¡ÃÓ·°¤µ¤ó¡¢Ï¡ÃÓÍ´ÌÚ»Ò¤µ¤ó¡¢Á¾²æ¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢2002Ç¯10·î15Æü¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ó¤À¡£
µ¢¹ñ»þ¡¢ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï47ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¤Î¹Ö±é¤Ï¡Ú¸åÊÔ¡Û¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
