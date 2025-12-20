¼Ö¤ÎººÄê¤ÏËÜÅö¤ËÌµÎÁ¡© ÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡© ººÄê¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ä¹â¤¯Çä¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ
¼Ö¤Î¹ØÆþ»þ¤äÇäµÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢°¦¼Ö¤òººÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ÎººÄê¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ä¼Ö¤ò¹â¤¯Çä¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥Ã¥È¤ÇººÄê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤¤ë
¼Ö¤ÎººÄê¤ÏÌµÎÁ¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤
¼Ö¤ÎººÄê¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤ËººÄêÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹
¡¦Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹
¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ï¡¢Çã¤¤¼è¤Ã¤¿¼Ö¤òÃæ¸Å¼Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°Í¢½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÏÃæ¸Å¼Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ä³¤³°Í¢½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼ÒÅ¹ÊÞ¤ÇºÆÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ººÄê¤ÏÈÎÇä¤¹¤ë¼Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤ËººÄê¤¬ÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ººÄê¤¬ÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹
¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¤äÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎººÄê¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã³°Åª¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¶È¼Ô¤ÇººÄêÎÁ¤¬ÍÎÁ¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥±¡¼¥¹¡Ê1¡Ë°ìÉô¤Î½ÐÄ¥ººÄê
¤½¤â¤½¤â¼Ö¤ÎººÄê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ý¤Á¹þ¤ßººÄê¡×¤È¡Ö½ÐÄ¥ººÄê¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ý¤Á¹þ¤ßººÄê¡§¤ªÅ¹¤Ë¼Ö¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇººÄê¤ò¼õ¤±¤ë
¡¦½ÐÄ¥ººÄê¡§¼«Âð¤Ê¤É¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆººÄê¤ò¼õ¤±¤ë
¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¤äÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Î¾ì¹ç¡¢½ÐÄ¥ººÄê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â´ðËÜÅª¤ËººÄêÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ÐÄ¥Èñ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¥±¡¼¥¹¡Ê2¡Ë°ìÉô¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ººÄê
¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿·¼Ö¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò²¼¼è¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²¼¼è¤êººÄê¤ÏÍÎÁ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ººÄêÎÁ¤ÎÁê¾ì¤Ï5000±ß¡Á1Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¿·¼Ö¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Îºß¸Ë³ÎÊÝ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¼Ô¤â¿·¼ÖÃÍ°ú¤¤ËÃíÎÏ¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢²¼¼è¤êººÄêÎÁ¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦¥±¡¼¥¹¡Ê3¡ËJAAI¤Ç¤ÎººÄê
JAAI¤È¤Ï¡Ö°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖººÄê¶¨²ñ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ÎººÄê´ð½à¤Î´ÉÍý¤äººÄê»Î¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ººÄêÎÁ¤¬Ìó7000±ß¡ÁÌó1Ëü2000±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¼Ö¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¸Ä¿ÍÇäÇã¤Ç¼Ö¤òÅ¬Àµ²Á³Ê¤ÇÇä¤ê¤¿¤¤
¡¦Çã¼è¡¢²¼¼è¤êººÄê¤Î¶â³Û¤¬ÂÅÅö¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦ÁêÂ³¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤Ç¼Ö¤Î²ÁÃÍ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦»ö¸Î¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¤ÎÄøÅÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¸Ä¿ÍÇäÇã¤äÇã¼è¡¦²¼¼è¤ê¤Ç°Â¤¯Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢JAAI¤ÎÍÎÁººÄê¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ê1¡Ë¹âµé¼Ö¤ä´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¼Ö¡¢¡Ê2¡Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¼Ö¡¢¡Ê3¡Ë½¤ÉüÎò¼Ö¤Ï¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆººÄê³Û¤ËÉý¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¡ÚÃí°Õ¡ÛÇäµÑ·èÄê¸å¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë
ººÄêÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤â¡¢ÇäµÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¦¼Ö¤ÎÍ¢Á÷Èñ¡ÊÉÔÆ°¼Ö¤ä¼Ö¸¡ÀÚ¤ì¤Î¼Ö¡Ë
¡¦Ì¾µÁÊÑ¹¹¤ÎÂå¹Ô¼ê¿ôÎÁ
¡¦¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î»¨Èñ
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¤Ï¼Ö¤ò°ú¤¼è¤ë¶È¼Ô¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Âå¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁê¾ì¤Ï¿ôÀé±ß¡Á2Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ººÄê³Û¤«¤é¾åµÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤¬Çä¼ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ÎººÄê¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÉ¬Í×¡©
¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÄó¼¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎººÄê³Û¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¶ñÂÎÅª¡¦Àµ³Î¤ÊººÄê³Û¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤«¤é¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î³«¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Àµ³Î¤ÊººÄê³Û¤Î»»½Ð¤Ë¤Ï¼Â¼Ö³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤À¤«¤é
¡¦ººÄê¤ÏÇã¼è¡¦²¼¼è¤ê¸ò¾Ä¤¬Á°Äó¤À¤«¤é
¼Â¼Ö³ÎÇ§¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ººÄê¤ÎÆü»þ¤ä¾ì½ê¤òÇä¼ç¤ÈÄ´À°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç»ý¤Á¹þ¤ßººÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤âº£¸å¤Î·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÎÁ¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎººÄê³Û¤òÃÎ¤ëÊýË¡
¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò³«¼¨¤»¤º¡¢¤«¤ÄÌµÎÁ¤Ç¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎººÄê³Û¡×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦ÊýË¡¡Ê1¡ËººÄê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤¦
¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤äÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ººÄê³Û¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¬¥ê¥Ð¡¼¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î3¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÖººÄê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¥ê¥»¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¡Ö¤«¤ó¤¿¤óººÄê¡×
¡¦¥ê¥»¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¡Ö¤·¤Ã¤«¤êººÄê¡×
¼ÖººÄê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡Ö¤·¤Ã¤«¤êººÄê¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¸¡¾Ú¤Î´ü¸Â¤ä¼Ö¤Î·¿¼°¾ðÊó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êººÄê¡×¤Ç¤Ï¥¥º¤ÎÍÌµ¤òÅú¤¨¤ë¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤óººÄê¡×¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¡¦¼Ö¼ï¡¦Ç¯¼°¤À¤±¤ÇÂç¤Þ¤«¤ÊÇã¼èÁê¾ì¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Áê¾ì¥Ç¡¼¥¿¤¬²É¾¯Ëô¤ÏÁê¾ì¥Ç¡¼¥¿°Û¾ïÃÍÅù¡¢ Àµ³Î¤ÊººÄê¶â³Û¤ò»»½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¤ÉüÎò¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¼ÖÎ¾¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê¼ÂºÝ¤ÎººÄê³Û¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¬¥ê¥Ð¡¼¤¬ººÄê³µ»»³Û¤Î¶â³Û¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÖÎ¾¤òÇã¼è¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¦ÊýË¡¡Ê2¡Ë¤ªÅ¹¤ÎÇã¼è¼ÂÀÓ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¤äÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÇã¼è¼ÂÀÓ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Çã¼è¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°¦¼Ö¤ÈÆ±¤¸¼Ö¼ï¡¦Ç¯¼°¡¦Áö¹Ôµ÷Î¥¤Î¼Ö¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ê¥Ð¡¼¤Ç¤â¡¢²áµî6¥«·î´Ö¤ÎÇã¼è¼ÂÀÓ¤òÇã¼èÁê¾ì¤È¤·¤Æ¼Ö¼ï¤´¤È¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤¼è¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÇ¯¼°¡¦Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡¢Çã¼è»þ´ü¡¢ÃÏ°è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦ÊýË¡¡Ê3¡ËÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä²Á³Ê¤«¤éÍ½Â¬¤¹¤ë
°ìÈÌ¤Ë¡¢¼Ö¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤Ï¡ÖÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÌó6¡Á7³ä¤¬ÌÜ°Â¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ä¹ç¤ò°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤ËÂç¤è¤½¤ÎººÄê³Û¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤Î¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼°¤ä¥°¥ì¡¼¥É¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¤è¤ê°¦¼Ö¤Ë¶á¤¤¾ò·ï¤Î¼Ö¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»÷¤¿¾ò·ï¤Î¼ÖÎ¾¸¡º÷¤Ë¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦ÊýË¡¡Ê4¡Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤ò»²¾È¤¹¤ë
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Î²·Çä²Á³Ê¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºý»Ò¤Ç¤¹¡£JAAI¤¬Ëè·î1Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²·Çä²Á³Ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎººÄê³Û¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
JAAI¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¿½¹þ½ñ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢Í¹Á÷¤Þ¤¿¤ÏFAX¤Ç¿½¹þ½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ò¹â¤¯Çä¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°¦¼Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¯Çä¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1¡Ë»öÁ°¤ËÁê¾ì¤òÇÄ°®¤¹¤ë
¤³¤ì¤Ï¡Ö¹â¤¯ÇäµÑ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö°Â¤¯Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë°¦¼Ö¤ÎÇã¼èÁê¾ì¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°¾Ï¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿Çã¼è¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ººÄê¤ÇÁê¾ì¤è¤ê°Â¤¤¶â³Û¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ò¾Ä¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê2¡Ë²¼¼è¤ê¤Ç¤Ê¤¯Çã¼è¤òÁª¤Ö
°ìÈÌ¤Ë¡¢¼Ö¤ÎººÄê³Û¤Ï¡Ö²¼¼è¤ê¤è¤êÇã¼è¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¿·¼ÖÈÎÇä¤¬¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¡¢ººÄê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¾¼Ò¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¼Ô¤â¿·¼ÖÃÍ°ú¤¤ËÃíÎÏ¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢²¼¼è¤ê²Á³Ê¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Çö¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¤äÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÏÂ¾¼Ò¤È¤Î¶¥¹ç¤¬·ã¤·¤¯¡¢ººÄê³Û¤â¹â¤¯½Ð¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê3¡Ë2¡Á3¼Ò¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë
ÇäµÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊ£¿ô¼Ò¤Ç¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤ê¹â¤¯Çä¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¶È¼Ô¤Î¸«ÀÑ½ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤ËººÄê³Û¤ò¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²¿¼Ò¤âÍê¤à¤ÈÇä¼çÂ¦¤ÎÉéÃ´¤âÁý¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ÍÍêÀè¤Ï2¡Á3¼Ò¤ËÎ±¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê4¡ËÂç¼ê¤Î¶È¼Ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë
Âç¼ê¤Î¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¤äÃæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ï¡¢ÈÎÏ©¤Î¹¤µ¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ö¤ò³¤³°¤ÇÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÃæ¸Å¼Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤äÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¼êÃÊ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2¡Á3¼Ò¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¼Ò¤ÏÂç¼ê¤òÆþ¤ì¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê5¡ËÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬ÂçÂæ¤Ë¾è¤ëÁ°¤ËÇä¤ë
¥Ò¥È¤Ï¥¥ê¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¡ÖÂçÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¿ô»ú¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬¡Ö5Ëükm¡×¡Ö10Ëükm¡×¤Ê¤É¥¥ê¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ÎÊý¤¬ººÄê³Û¤â¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼Ö¤ò¹â¤¯Çä¤ë¥³¥Ä¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÊýË¡¤ÇÁá¤á¤ËººÄê¤ò
¼Ö¤ÎººÄê¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËººÄê¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¼Ö¤Î²ÁÃÍ¤ÏÆü¤´¤È¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Îµ»ö¤â»²¹Í¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ººÄêÊýË¡¤òÃµ¤·¡¢Áá¤á¤ËººÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿norico¡Ë