¥É·³¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ267²¯±ß¡¡ºòÇ¯¤«¤é100²¯±ßÁý¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ËÂçº¹¡ÄÊÆÊóÆ»
·×9µåÃÄ¤¬ÂÐ¾Ý¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï»ÙÊ§¤¤144²¯5700Ëü±ß
¡¡Ç¯ÊðÁí³Û¤Îµ¬Äê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿µåÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÄ§¶â¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡Ë¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»Ë¾åºÇ¹â³Û1²¯6937Ëü5768¥É¥ë¡ÊÌó267²¯2100Ëü±ß¡Ë¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹µ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ»ÙÊ§¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î9µåÃÄ¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¤Û¤«¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤é¥á¥¬¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò·ë¤ÖÁª¼ê¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤â1²¯300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó162²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Î²ÝÄ§¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªºò¥ª¥Õ¤âÂç·¿Êä¶¯¤òÅ¸³«¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤ä¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯ÊðÁí³Û¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ÏÄ¶²á¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¤ÈÀÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤¬°ìµ¤¤ËÁý²Ã¤·¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥¢¥¹¥È¥í¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬»ÙÊ§¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î»ÙÊ§³Û¤Ï9163Ëü7501¥É¥ë¡ÊÌó144²¯5600Ëü±ß¡Ë¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï100²¯±ß°Ê¾å¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ»ÙÊ§¤¤³Û¤Ï12µåÃÄ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë