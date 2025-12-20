¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ webtoonÂç¾Þ 2025¡×¤ò¶¨»¿ - ÀèÃå±þÊç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü
¥»¥ë¥·¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦Webtoon¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¢¥×¥ê¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤Ï¡¢LINE Digital Frontier¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬¾Þ¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ webtoonÂç¾Þ 2025¡×¤Ë¶¨»¿¡£Éû¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCLIP STUDIO PAINT EX¡×¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´°À®¸¶¹ÆÉôÌç¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÀèÃå100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ webtoonÂç¾Þ 2025¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎºÍÇ½È¯·¡¡¦³èÆ°»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â1,000Ëü±ß¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×Ï¢ºÜ¸¢¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢LINE Digital Frontier¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ë¾åºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ webtoonÂç¾Þ2025¡×¤Î´°À®¸¶¹ÆÉôÌç¤Ë±þÊç¤·¤¿ÀèÃå100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖCLIP STUDIO PAINT EX 1¥Ç¥Ð¥¤¥¹ 3¥ö·îÈÇ¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖÀèÃå±þÊç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î»²²Ã¤Ë´õË¾¤¹¤ë¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
