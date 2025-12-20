ÄÅÇÈ´ÑÂ¬ÅÀ11¥«½ê¤Ç´ÑÂ¬½ªÎ»¤Ø¡Ä±ü¿¬Åç¾¾¹¾¡¦°¤µ×º¬¤Ê¤É¡¡·ÙÊó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤· Á´¹ñ¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Ï433¤Ë¡¡µ¤¾ÝÄ£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î11¥«½ê¤ÎÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢24Æü¤Ç´ÑÂ¬¤ò¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤¬¡¢Ä¬°Ì¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¸³Ä¬½ê¤Î°ìÉô¤Î±¿ÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤½¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¤ÎÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬¤ò12·î24Æü¤Ë¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î±ü¿¬Åç¾¾¹¾¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î°¤µ×º¬¤Ê¤ÉÁ´¹ñ11¥«½ê¤Ç¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤Ê¤É¤Î¹¹¿·¤ä²ò½ü¤Ë¤Ï¼þÊÕ¤ÎÄÅÇÈ´ÑÂ¬ÅÀ¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ÙÊó¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÅÇÈ¤Î´ÑÂ¬ÃÍ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÄÅÇÈ´ÑÂ¬ÅÀ¤Ï¡¢Á´¹ñ444¥«½ê¤«¤é433¥«½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£