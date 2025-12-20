¥Þ¥¹¥¯»áµð³ÛÊó½·°Æ¡¢Í¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¡¡ÊÆ¥Æ¥¹¥é¾µÇ§¡¢½£ºÇ¹âºÛ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤¬2018Ç¯¤Ë¾µÇ§¤·¤¿¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëµð³ÛÊó½·¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÅìÉô¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤ÎºÇ¹âºÛ¤Ï19Æü¡¢Êó½·°Æ¤òÍ¸ú¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼èÄùÌò²ñ¤Î·èÄê²áÄø¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ±½£¤ÎºÛÈ½½ê¤¬ºòÇ¯¡¢Êó½·°Æ¤òÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡²¼µé¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬½£ºÇ¹âºÛ¤Ë¾åÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÇÌó560²¯¥É¥ë¡ÊÌó8Ãû8Àé²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¤ëÊó½·¤¬Éü³è¤¹¤ë¡£
¡¡18Ç¯¤ÎÊó½·°Æ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î»þ²ÁÁí³Û¤äÇä¾å¹â¤Ê¤É¤¬°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤ÐÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£°ìÉô¤Î³ô¼ç¤¬²á¾ê¤À¤ÈÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£