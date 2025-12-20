¡Ø¥ê¥ó¥¯¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡ÙÂè3ÃÆ¤Ï¡ÖÉð¥Î¹ñ¤Î¥µ¥à¥é¥¤ÊÔ¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥ó¥¯¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡Ù¤è¤ê¡Ö¥ê¥ó¥¯¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡ÁÉð¥Î¹ñ¤Î¥µ¥à¥é¥¤ÊÔ¡ÁSIDE:C(10¸ÄÆþ)¡×(7,150±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥ê¥ó¥¯¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡ÁÉð¥Î¹ñ¤Î¥µ¥à¥é¥¤ÊÔ¡ÁSIDE:C(10¸ÄÆþ)¡×(7,150±ß)
Ãå¤»ÂØ¤¨¡¦ÁÈ¤ß´¹¤¨¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿©´á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¡Ö¥ê¥ó¥¯¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡×Âè3ÃÆ¤Ï¡ÖÉð¥Î¹ñ¤Î¥µ¥à¥é¥¤ÊÔ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁÇÂÎ¤ÈÁõÈ÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
1. ¥µ¥à¥é¥¤¤Î¾¯½÷
2. ¥µ¥à¥é¥¤¤Î»Õ¾¢
3. ¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÉþ(¾å)¥»¥Ã¥È
4. ¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÉþ(²¼)¥»¥Ã¥È
5. ·õÀ»¤ÎÉþ(¾å)¥»¥Ã¥È
6. ·õÀ»¤ÎÉþ(²¼)¥»¥Ã¥È
7. ¥Î¥é¥Þ¥ê¥ª¥ó(ÏÂ¤Î»Ñ)
8. ¥Î¥é¥Þ¥ê¥ª¥ó(ÏÂ³°Áõ)
9. ¥¦¥Þ(·ªÌÓ)
10. ¥¦¥Þ(¹õÌÓ)
(C)BANDAI
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥ê¥ó¥¯¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡ÁÉð¥Î¹ñ¤Î¥µ¥à¥é¥¤ÊÔ¡ÁSIDE:C(10¸ÄÆþ)¡×(7,150±ß)
Ãå¤»ÂØ¤¨¡¦ÁÈ¤ß´¹¤¨¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿©´á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¡Ö¥ê¥ó¥¯¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡×Âè3ÃÆ¤Ï¡ÖÉð¥Î¹ñ¤Î¥µ¥à¥é¥¤ÊÔ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁÇÂÎ¤ÈÁõÈ÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
1. ¥µ¥à¥é¥¤¤Î¾¯½÷
2. ¥µ¥à¥é¥¤¤Î»Õ¾¢
3. ¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÉþ(¾å)¥»¥Ã¥È
4. ¥µ¥à¥é¥¤¤ÎÉþ(²¼)¥»¥Ã¥È
5. ·õÀ»¤ÎÉþ(¾å)¥»¥Ã¥È
6. ·õÀ»¤ÎÉþ(²¼)¥»¥Ã¥È
7. ¥Î¥é¥Þ¥ê¥ª¥ó(ÏÂ¤Î»Ñ)
8. ¥Î¥é¥Þ¥ê¥ª¥ó(ÏÂ³°Áõ)
9. ¥¦¥Þ(·ªÌÓ)
10. ¥¦¥Þ(¹õÌÓ)
(C)BANDAI