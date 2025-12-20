¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡ÙMOBILITY JOINT GUNDAM¤Ë¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹(Âè1·ÁÂÖ)¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤Û¤«¤è¤ê¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10¸ÄÆþ)¡×(7,150±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10¸ÄÆþ)¡×(7,150±ß)
ÁÈÎ©ºÑ¤ß²ÄÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈMOBILITY JOINT¡É¤òÅëºÜ¤·¤¿¿©´á¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM¡×¤Ï¡¢MOBILITY JOINT¤È³Æ¼ï¥Ñ¡¼¥Ä¡õ¥·¡¼¥ë¤Ç´°À®¤¹¤ë¥×¥éÀ½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹(Âè1·ÁÂÖ)¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡Ù¤è¤ê ¡Ö¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡×¡Ö¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼¡×¡Ö¥¸¥à¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼II¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡×¤ÏEX¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ê¤Ë¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢¡¼¥Þ¡¼ÁõÈ÷·¿¤Ë´¹Áõ¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËEX¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ê³Æ¼ï·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÉðÁõ¶¯²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´8¼ï¤ÇÅ¸³«¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
1. ¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹(Âè1·ÁÂÖ)
2. ¥¬¥ó¥À¥àNT-1
3. ¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼
4. ¥¸¥à¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¶
5. ¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹ÍÑEX¥Ñ¡¼¥Ä
6. ¥¬¥ó¥À¥àNT-1ÍÑEX¥Ñ¡¼¥Ä
7. ¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼ÍÑEX¥Ñ¡¼¥Ä
8. ¥¸¥à¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¶ÍÑEX¥Ñ¡¼¥Ä
¢¨BOXÈÎÇä¤Î¤ß¡£
¢¨1BOX¤ÇÁ´¼ïÂ·¤¦¤¬¡¢°ìÉô¤Ï½ÅÊ£¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM VOL.12(10¸ÄÆþ)¡×(7,150±ß)
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹(Âè1·ÁÂÖ)¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à0080 ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÎÀïÁè¡Ù¤è¤ê ¡Ö¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡×¡Ö¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼¡×¡Ö¥¸¥à¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼II¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö¥¬¥ó¥À¥àNT-1¡×¤ÏEX¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ê¤Ë¥Á¥ç¥Ð¥à¡¦¥¢¡¼¥Þ¡¼ÁõÈ÷·¿¤Ë´¹Áõ¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËEX¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ê³Æ¼ï·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÉðÁõ¶¯²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´8¼ï¤ÇÅ¸³«¡£
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
1. ¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹(Âè1·ÁÂÖ)
2. ¥¬¥ó¥À¥àNT-1
3. ¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼
4. ¥¸¥à¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¶
5. ¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥È¥¹ÍÑEX¥Ñ¡¼¥Ä
6. ¥¬¥ó¥À¥àNT-1ÍÑEX¥Ñ¡¼¥Ä
7. ¥±¥ó¥×¥Õ¥¡¡¼ÍÑEX¥Ñ¡¼¥Ä
8. ¥¸¥à¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¶ÍÑEX¥Ñ¡¼¥Ä
¢¨BOXÈÎÇä¤Î¤ß¡£
¢¨1BOX¤ÇÁ´¼ïÂ·¤¦¤¬¡¢°ìÉô¤Ï½ÅÊ£¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º