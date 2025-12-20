¡Ö³¤Êª¸ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê½ã¶âÀ½¡Ö¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼¡×ÅÐ¾ì¡ª¡ØPA³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß¡ÙÆ³ÆþµÇ°¥°¥Ã¥º¤âÆ±»þÈÎÇä
»°ÍÎÈÎÇä¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡ÖSANYO-MART(¥µ¥ó¥è¡¼¥Þ¡¼¥È)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼¡×¤Î½ã¶âÀ½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²Æ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ê¥óÀ¸ÃÂµÇ°¥³¥¤¥ó¡×¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤ÏËÜÆü12·î12Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼¡×¤Î½ã¶âÀ½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ò½ã¶â(K24)¤Ç¤«¤¿¤É¤ê¡¢°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¸ý¸µ¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª¤Ø¤½¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀº¹ª¤ÊÂ¤·Á¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾®¤µ¤Ê·Ý½ÑºîÉÊ¡£²«¶â¤Îµ±¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¹¬±¿¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤âÈ÷¤¨¤¿¡¢¥µ¥¤¥º°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¡¼ï¡ÖPA³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß¡×¤ÎÆ³Æþ¤òµÇ°¤·¡¢³Æ¼ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤âÆ±»þ¤Ë³«»Ï¡£¥Ù¡¼¥¹µ¡¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö²ÐÎë(¥«¥ê¥ó)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤Êª¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢SANYO¸ø¼°VTuber¡Ö¥Ê¥®¥Ê¥ß¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¼Âµ¡¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡ãÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ä
¡¦³¤Êª¸ì ½ã¶â¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼¡¿Á´1¼ï
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î9Æü(¶â)23»þ59Ê¬
È¯Á÷»þ´ü¡§2026Ç¯5·îÃæ½ÜÍ½Äê
¡¦³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢¡¿Á´4¼ï(¥Þ¥ê¥ó¡¦¥ï¥ê¥ó¡¦¥¦¥ê¥ó¡¦²ÐÎë)
¡¦³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¿Á´2¼ï(³¤·î¥Ê¥®¡¦Èô»¥Ê¥ß)
¡¦³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¿Á´1¼ï
¡¦SANYO MACHINE COLLECTION ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¡ÚPA³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß¡Û¡¿Á´1¼ï
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡Á2026Ç¯1·î9Æü(¶â)23»þ59Ê¬
È¯Á÷»þ´ü¡§2026Ç¯2·îÃæ½ÜÍ½Äê
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û³¤Êª¸ì ½ã¶â¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼
¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡È½ã¶â ¡ß¾¢¤ÎÂ¤·Á¡É¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¨¡¨¡¡£
²Á³Ê¤Ï¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö9(¥¯)4(¥¸)¥é¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç94,000±ß(ÀÇ¹þ)¡£360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â·ä¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ä¡¢Á¡ºÙ¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÏÉ¬¸«¡£·Ý½ÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢µÇ°Æü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¡§94,000±ß(ÀÇ¹þ)
»ÅÍÍ¡§
¡ÚËÜÂÎ¡ÛÁÇºà¡§K24(½ã¶â)²Ã¹©¡¡¢¨¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¡¿½ÅÎÌ¡§Ìó1g
¡Ú¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¹¡ÛÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢ÌÚÀ½¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¥µ¥¤¥º¡§
¡ÚËÜÂÎ¡ÛWÌó10.4mm¡ßHÌó10.3mm¡ßDÌó5.45mm
¡Ú¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¹¡ÛWÌó55mm¡ßHÌó55mm¡ßDÌó25mm(¥¢¥¯¥ê¥ë¹þ)
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ ¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢
SANYO-MART¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡Ö¤Ê¤Ê¤¿¤Þ¤Ë¤¢¡×¤¬¡¢¡È¶ËJAPAN¡É»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¡Ú¥Þ¥ê¥ó¡Û
¡Ú¥ï¥ê¥ó¡Û
¡Ú¥¦¥ê¥ó¡Û
¡Ú²ÐÎë¡Û
²Á³Ê¡§³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´4¼ï(¥Þ¥ê¥ó¡¢¥ï¥ê¥ó¡¢¥¦¥ê¥ó¡¢²ÐÎë)
¥µ¥¤¥º¡§W48.5¡ÁW61.7mm¡ßH78.6¡ÁH89mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¼Âµ¡È×ÌÌ¤Î¥Ê¥®¥Ê¥ß¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¥¯¥¸¥é¥Ã¥¡¼¡õ¥¯¥¸¥é¥Ö¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡£
¡Ú³¤·î¥Ê¥®¡Û
¡ÚÈô»¥Ê¥ß¡Û
²Á³Ê¡§³Æ880±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´2¼ï(³¤·î¥Ê¥®¡¢Èô»¥Ê¥ß)
¥µ¥¤¥º¡§W49.6¡ÁW60.2£í£í¡ßH73.4¡ÁH76.2mm
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë
SANYO¸ø¼°VTuber¡Ö¥Ê¥®¥Ê¥ß¡×¤Î³¤·î¥Ê¥®¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë¡£
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§W128mm¡ßH182mm(B6¥µ¥¤¥º)
¡ÚÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÛSANYO MACHINE COLLECTION ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÚPA³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß¡Û
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSANYO MACHINE COLLECTION¡×¤Ë¡ÚPA³¤Êª¸ì ¶ËJAPAN With¥Ê¥®¥Ê¥ß¡Û¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£
²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ)W40mm¡ßH70.8mm¡¢(ÂæºÂ)W35mm¡ßH49mm
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
(C)¥Ê¥®¥Ê¥ß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
