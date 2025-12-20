ÀÖºä¥µ¥¦¥Ê²ÐºÒ¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¡Ö´Æ½¤¡×É½¼¨¤ËË¡ÅªÌäÂê¤Ï¡©¡Ö ·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¡×ÊÛ¸î»Î¤¬»ØÅ¦
ÅìµþÀÖºä¤Î¹âµé¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¡ÖSAUNATIGER¡Ê¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ë¡×¤Ç12·î15Æü¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥§¥Ã¥¿¡¦¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¥§¥Ã¥¿¡¦¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤Ë¤è¤ë¡Ø´Æ½¤¡Ù¤È¤ÎÉ½µ¤ò¤·¤Æ¡×¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¡Ö´Æ½¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤Î2022Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤è¤ê¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎPR¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÇºÜ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ»ö¸Î¤È¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤È¤Î´Ö¤Ë´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Å¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤¬¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥¿¥¤¥¬¡¼ ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¥¦¥§¥Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡Ê¸½ºß¤Ç¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
²¾¤Ë¼ÂºÝ¤Î´Æ½¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö´Æ½¤¡×¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ò¤¤¤ï¤Ð¡Ö¹¹ðÅã¡×¤Ë¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¾å¤Î¡ÖÍ¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¡×¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¦¤ë¤È¡¢À¶¿åÍ¦´õÊÛ¸î»Î¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ü¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö´Æ½¤¡×¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥ÈÌ¾¤òÉ½µ¤¹¤ëË¡Åª¤ÊÌäÂêÅÀ
¨¡¨¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Æ½¤¡×¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¤ò¼¨¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï±¿±Ä´ÉÍý¤ä´Æ½¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö´Æ½¤¡×¤È¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥ÈÌ¾¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¤Ë³ºÅö¤·¤¦¤ë¤È¤·¤Æ·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¤È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¡¢µ¬³Ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯Í¥ÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ëÉ½¼¨¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö´Æ½¤¡×¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ÖÃøÌ¾¿Í¤¬¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»ÜÀß¤Ê¤Î¤À¡×¤È¼õ¤±¼è¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Í¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¸Ä¿Í¤ËË¡ÅªÀÕÇ¤¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¥±¥¬¤ä»àË´»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Æ½¤¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤¬µÚ¤Ö¤«
¨¡¨¡´Æ½¤¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍýÍ³¤Ë»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤½¤³¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¥±¥¬¤ä»àË´¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä°äÂ²¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤âÀÕÇ¤¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î²á¼º¡¢¤Ä¤Þ¤êÃí°ÕµÁÌ³°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤Ë²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Æ½¤¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¸¥í¡¼¥é¥â»á¤¬¥µ¥¦¥Ê¤ÎÀß·×¤ä°ÂÁ´´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¾¤Ë²¿¤é¤«¤Î´ØÍ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤¬¡¢Àß·×°Ê³°¤Î±¿±Ä¾å¤ÎÌäÂê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾ì¹ç¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ä¤Ï¤êÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
