¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÉ½ñ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃÓ¾å¾´¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢¡ÖÂ®¤¯¡¢¸úÎ¨¤è¤¯ÆÉ¤à¥³¥Ä¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤â¤è¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÂ®ÆÉ¤Î¥³¥Ä¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÓ¾å¾´¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨
¡¡Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢ÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤Ä¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢ÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡¢¡ã¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÆÉ½ñ½Ñ¡ä¤È¤Ï¡©
¡¡ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Î¿·´©¡ØÃÓ¾å¾´¤¬ÏÃ¤¹Á°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆËá¤«¤ì¤¿¡Ö»×¹Í¤ÎÀ°Íý¡×¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±½ñ¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¡Ê1¡ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âËÜ¤ÏÆÉ¤á¤ë
¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤â¤í¤¯¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¤ß¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Î³èÍÑ¡£¿©Æ²¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿Äê¿©¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î10Ê¬´Ö¡¢½¢¿²Á°¤Î15Ê¬´Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ÞÀÚ¤ì¤Î»þ´Ö¤Ë¤¹¤«¤µ¤ºËÜ¤ò³«¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¿Íµ¼Ô»þÂå¤Ï¡Ö¥µ¥Ä²ó¤ê¡×¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âËÜ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¹¹¤±²á¤®¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÁÜºº°÷¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢Ï©¾å¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÌÀ¤«¤ê¤òÍê¤ê¤Ë³è»ú¤òÄÉ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡Ê2¡Ë¡Ö¤¤¤¤ËÜ¡×¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë
¡Ö²¿¤«¤¤¤¤ËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ºÇ¶áÆÉ¤ó¤À¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿ËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤½¤ÎËÜ¤¬¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ö¤¤¤¤ËÜ¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È»×¤¨¤ëËÜ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¼«ÎÏ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Ç½ñÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿1ºý¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËÂ®¤¯ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤à
¡ÖÂ®ÆÉ¤Î¥³¥Ä¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÎÅú¤¨¤Ï»ê¤Ã¤ÆÃ±½ã¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤à¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¾®¼êÀè¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÍê¤é¤º¡¢°ì»ú°ì¶ç¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ÇÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¡¢Â®¤¯Áö¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÁö¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÉ½ñ¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤à½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤À¤ó¤À¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÉ½ñ¤È¤Ï¡¢Äì¤ÎÈ´¤±¤¿¤Ò¤·¤ã¤¯¤Ç¿å¤òµâ¤à¤è¤¦¤Ê±Ä¤ß¡×¤ÈÃÓ¾å¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£ËÜ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¸¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯´ÁÊýÌô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬´ðÁÃÃÎ¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µÍÜ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÀéÎ¤¤ÎÆ»¤â°ìÊâ¤«¤é¡£¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢³è»ú¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¿´¤Î±ÉÍÜ¤òÆü¡¹ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÓ¾å¾´¡Ê¤¤¤±¤¬¤ß¡¦¤¢¤¤é¡Ë
1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ì¾¾ëÂç³Ø¶µ¼ø¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÆÃÌ¿¶µ¼ø¡¢Î©¶µÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÂç³Ø¤Ç¶µÊÜ¤ò¼¹¤ë¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢NHKÆþ¶É¡£ÊóÆ»µ¼Ô¤äÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢1994Ç¯¤«¤é11Ç¯´Ö¡¢¡Ø½µ´©¤³¤É¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤ªÉã¤µ¤óÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£2005Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¡ØÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¡¢ÆÉ²òÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
