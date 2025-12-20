½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¶È¼ïÊÌ¡¡ÆÍîÎ¨¡Û (12·î19Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î¶È¼ïÊÌÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡¢¨12·î19Æü½ªÃÍ¤Î12·î12Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§¡¡14 ¶È¼ï¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§¡¡19 ¶È¼ï
¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1600ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ¾å¤¬¤ê¡§1005 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¡§ 568 ÌÃÊÁ¡¡¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¾¡§¡¡27 ÌÃÊÁ
¡¡¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¡¡¡¡¡¡ÆÍîÎ¨(¡ó) ¡¡¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ
£±. ¶õ±¿¶È(0273)¡¡¡¡¡¡¡¡ +3.88 ¡¡£Á£Î£Á£È£Ä <9202> ¡¢£Ê£Á£Ì <9201>
£². ¥µー¥Ó¥¹¶È(0283)¡¡¡¡ +3.16 ¡¡£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿ <4784> ¡¢¥×¥í¥ì¥É <7034> ¡¢£Æ£Å£Á£Ó£Ù <212A>
£³. ÊÝ¸±¶È(0280)¡¡¡¡¡¡¡¡ +2.41 ¡¡¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä <8715> ¡¢£Ô¡õ£Ä <8795> ¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ <7181>
£´. Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï(0267)¡¡¡¡ +2.15 ¡¡ËÅÄ¹ç <7282> ¡¢¥È¥è¥¿ <7203> ¡¢Æü¼ÖÎ¾ <7102>
£µ. ¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ(0256)¡¡¡¡ +2.08 ¡¡²¦»Ò£È£Ä <3861> ¡¢ËÌ±Û¥³ー¥Ý <3865> ¡¢Âç²¦»æ <3880>
£¶. ¾®Çä¶È(0277)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.67 ¡¡¥¤¥ª¥ó <8267> ¡¢¥¨¥³¥¹ <7520> ¡¢£Ê£Í£È£Ä <3539>
£·. Î¦±¿¶È(0271)¡¡¡¡¡¡¡¡ +1.52 ¡¡´ÝÁ´±¿ <9068> ¡¢¥»¥ó¥³ー£È£Ä <9069> ¡¢µþÀ® <9009>
£¸. ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹(0270)¡¡¡¡ +0.97 ¡¡¥á¥¿¥¦¥©ー¥¿ <9551> ¡¢ËÌ¥¬¥¹ <9534> ¡¢ÀÅ¥¬¥¹ <9543>
£¹. ·úÀß¶È(0253)¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.90 ¡¡ËÌÎ¦ÅÅ¹© <1930> ¡¢Å´·ú·úÀß <1815> ¡¢»°µ¡¹© <1961>
10. ¿©ÎÁÉÊ(0254)¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.58 ¡¡£Ì¥É¥ê¥ó¥¯ <2585> ¡¢Àã°õ¥á¥° <2270> ¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥¹ <2935>
11. °åÌôÉÊ(0258)¡¡¡¡¡¡¡¡ +0.45 ¡¡ÆüËÜ¿·Ìô <4516> ¡¢¥Ä¥à¥é <4540> ¡¢¤¢¤¹¤«Ìô£È£Ä <4886>
12. ¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¶È(0251)¡¡ +0.44 ¡¡¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í <1333> ¡¢¶ËÍÎ <1301> ¡¢¥Û¥¯¥È <1379>
13. ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢(0274)¡¡¡¡ +0.22 ¡¡½ÂÂôÁÒ <9304> ¡¢¥¨ー¥¢¥¤¥Æ¥¤ <9381> ¡¢Ãæ±ûÁÒ <9319>
14. ¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È(0281)¡¡ +0.07 ¡¡¥¤¥ª¥ó£Æ£Ó <8570> ¡¢¥Í¥Ã¥È¥×¥í <7383> ¡¢¥¢¥¤¥Õ¥ë <8515>
15. ÉÔÆ°»º¶È(0282)¡¡¡¡¡¡ -0.26 ¡¡£Á£Ä£×£Ç <2982> ¡¢²â¥ö´Ø£Ã <3498> ¡¢»°°æÉÔ <8801>
16. ¹Û¶È(0252)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.41 ¡¡ÆüÅ´¹Û <1515> ¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø <1605>
17. ¶ä¹Ô¶È(0278)¡¡¡¡¡¡¡¡ -0.55 ¡¡¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä <7182> ¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê <8306> ¡¢µþÍÕ¶ä <8544>
18. ¶âÂ°À½ÉÊ(0264)¡¡¡¡¡¡ -0.58 ¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï <3436> ¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä <5991> ¡¢£Ò£Ó¥Æ¥¯¥Î <3445>
19. ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È(0275)¡¡ -0.62 ¡¡£Ë£Ì£á£â <3656> ¡¢£ç£õ£í£é <3903> ¡¢¥Ñー¥¯¥·¥ã <3993>
20. ÀºÌ©µ¡´ï(0268)¡¡¡¡¡¡ -0.79 ¡¡Åìµþ·×´ï <7721> ¡¢¥Ë¥³¥ó <7731> ¡¢ÅìµþÀº <7729>
21. Á¡°ÝÀ½ÉÊ(0255)¡¡¡¡¡¡ -0.82 ¡¡¥´¥ë¥É¥¦¥¤¥ó <8111> ¡¢ÄëÁ¡°Ý <3302> ¡¢ÉÙ»ÎËÂ£È£Ä <3104>
22. ¥´¥àÀ½ÉÊ(0260)¡¡¡¡¡¡ -1.05 ¡¡ÉÍ¥´¥à <5101> ¡¢¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó <5108> ¡¢Æ£¥³¥ó¥Ý <5121>
23. ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº(0259)¡¡¡¡ -1.39 ¡¡½Ð¸÷¶½»º <5019> ¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó <5020> ¡¢¥Ë¥Á¥ì¥£Ç <5011>
24. ²½³Ø(0257)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.41 ¡¡¥Ç¥¯¥»¥ê <4980> ¡¢¥È¥ê¥±¥ß¥«¥ë <4369> ¡¢ÂÀÍÛ£È£Ä <4626>
25. ³¤±¿¶È(0272)¡¡¡¡¡¡¡¡ -1.47 ¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥É³¤ <9110> ¡¢Àîºêµ¥ <9107> ¡¢¾¦Á¥»°°æ <9104>
26. ¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ(0261)¡¡ -1.77 ¡¡ÆüÅìËÂ <3110> ¡¢£Í£Á£Ò£Õ£×£Á <5344> ¡¢ÈÄ¾Ë»Ò <5202>
27. ²·Çä¶È(0276)¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.27 ¡¡Åì¥¨¥ì¥Ç¥Ð <2760> ¡¢¥Þ¥¯¥Ë¥«£È£Ä <3132> ¡¢´Ý¹È <8002>
28. Å´¹Ý(0262)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -2.43 ¡¡ÂçÊ¿¶â <5541> ¡¢ÆüËÜÀ½Å´ <5401> ¡¢£Ê£Æ£Å <5411>
29. ¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ(0279)¡¡¡¡ -3.14 ¡¡£Ó£Â£É <8473> ¡¢ÌîÂ¼ <8604> ¡¢ÂçÏÂ <8601>
30. ÅÅµ¤µ¡´ï(0266)¡¡¡¡¡¡ -3.82 ¡¡°ÂÀîÅÅ <6506> ¡¢¥Ñ¥Ê£È£Ä <6752> ¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>
31. µ¡³£(0265)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -4.61 ¡¡ÆüÀ½¹Ý <5631> ¡¢»°°æ£Å¡õ£Ó <7003> ¡¢»°°æ³¤ÍÎ <6269>
32. ÈóÅ´¶âÂ°(0263)¡¡¡¡¡¡ -5.80 ¡¡¸Å²Ïµ¡¶â <5715> ¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é <5803> ¡¢Âçºå¥Á¥¿ <5726>
33. ¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ(0269)¡¡¡¡ -6.14 ¡¡Ç¤Å·Æ² <7974> ¡¢£Ô£Ï£Ð£Ð£Á£Î <7911> ¡¢¥Æ¥¯¥»¥ó¥É <429A>
¢¨¾åµ¤Î¡Ø¡Ú³ô²Á¡Û¾å¾ºÎ¨¡¿²¼ÍîÎ¨¡¡¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡Ù¤Ï¡¢¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤¬Á°½µÈæ¥×¥é¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¡¢Á°½µÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï³ô²Á²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì3ÌÃÊÁ¤òµºÜ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹