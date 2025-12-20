½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¡Û (12·î19Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨12·î19Æü½ªÃÍ¤Î12·î12Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¼ÍîÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,314ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ²¼ÍîÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <2743> ¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-80.0 ¡¡¡¡¡¡8¡¡ Åì¾Ú¤¬¾å¾ìÇÑ»ß¤ò·èÄê
£². <198A> ¥Ý¥¹¥×¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-38.0 ¡¡¡¡176¡¡ Åì¾Ú¤¬¿®ÍÑµ¬À©¤ÎÎ×»þÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü
£³. <3856> £Á¥Ð¥é¥ó¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-34.6 ¡¡¡¡453¡¡ Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²ÌÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½
£´. <4882> ¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-25.3 ¡¡¡¡215¡¡ ¿·³ôÍ½Ìó¸¢È¯¹Ô¤·£¹²¯£³£°£°£°Ëü±ßÄ´Ã£¤Ø
£µ. <6173> ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-21.7 ¡¡¡¡217¡¡
£¶. <460A> £Â£Ò£Á£Î£Õ¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-21.5 ¡¡¡¡998¡¡
£·. <5134> £Ð£Ï£Ð£Å£Ò¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-20.7 ¡¡¡¡534¡¡ ÀïÎ¬Åê»ñ¼Â¹Ô¤Ç£²£¶Ç¯£±£°·î´ü·Ð¾ïÍø±×£µ£²¡ó¸º¤ò·×²è
£¸. <6666> ¥ê¥Ðー¥¨¥ì¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-20.6 ¡¡¡¡423¡¡
£¹. <7815> Åìµþ¥Üー¥É¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-19.4 ¡¡¡¡366¡¡
10. <4588> ¥ª¥ó¥³¥ê¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-19.0 ¡¡¡¡859¡¡ ¡Ö£Ï£Â£Ð-£³£°£±¡×À½Â¤ÈÎÇä¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¼ê»ÅÉñ¤¤Çä¤ê¤â
11. <3719> £Á£É¥¹¥Èー¥à¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-18.8 ¡¡¡¡207¡¡ Âè»°¼Ô³äÅö¤Ë¤è¤ë¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ÎÈ¯¹Ô¤òÈ¯É½
12. <7640> ¥È¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-17.8 ¡¡¡¡203¡¡
13. <6656> ¥¤¥ó¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-17.3 ¡¡¡¡512¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
14. <9235> Çä¤ì¤ë£Ç¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-17.0 ¡¡¡¡638¡¡
15. <7777> £³£Ä£Í¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-17.0 ¡¡¡¡308¡¡
16. <6993> Âç¹õ²°¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-16.7¡¡¡¡¡¡65¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
17. <7372> ¥Ç¥³¥ë¥Æ£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-16.1 ¡¡¡¡400¡¡
18. <4075> ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥º¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-15.9 ¡¡¡¡818¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
19. <5216> ÁÒ¸µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-15.9 ¡¡¡¡148¡¡ ¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ´ØÏ¢
20. <3656> £Ë£Ì£á£â¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-15.6 ¡¡¡¡342¡¡
21. <5631> ÆüÀ½¹Ý¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-15.2¡¡¡¡7578¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
22. <9327> ¥¤ー¥í¥¸¥Ã¥È¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-14.8 ¡¡¡¡213¡¡
23. <6840> £Á£Ë£É£Â£Á¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-14.5 ¡¡¡¡383¡¡ È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢
24. <1844> ÂçÀ¹¹©¶È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-14.3 ¡¡¡¡412¡¡ £¸～£±£°·î´ü±Ä¶ÈÍø±×£²£µ¡ó¸º
25. <8798> £Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-13.5 ¡¡¡¡160¡¡
26. <7014> Ì¾Â¼Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-13.5¡¡¡¡3590¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
27. <6433> ¥Òー¥Ï¥¤¥¹¥È¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-13.4 ¡¡¡¡709¡¡ Åì¾Ú¤¬¿®ÍÑµ¬À©¤ÎÎ×»þÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü
28. <153A> ¥«¥¦¥ê¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-13.2¡¡¡¡1200¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
29. <6506> °ÂÀîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-13.1¡¡¡¡4397¡¡ ¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢
30. <2982> £Á£Ä£×£Ç¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-13.0 ¡¡¡¡420¡¡
31. <3111> ¥ªー¥ß¥±¥ó¥·¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-13.0 ¡¡¡¡247¡¡
32. <4565> ¥Í¥¯¥»¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-12.7 ¡¡¡¡754¡¡
33. <3779> £Ê¥¨¥¹¥³¥à¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-12.6 ¡¡¡¡159¡¡
34. <7886> ¥ä¥Þ¥È¥â¥Ó£Í¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-12.6 ¡¡¡¡773¡¡
35. <469A> ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¯¥ë¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-12.5¡¡¡¡2289¡¡
36. <9973> £Ë£Ï£Ú£Ï£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-12.5¡¡¡¡¡¡28¡¡
37. <456A> ¥Ò¥å¥Þ¥á¥¤¥É¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-12.2¡¡¡¡3800¡¡ Âè£³»ÍÈ¾´ü¹¥·è»»¤âÍø±×³ÎÄêÇä¤ê
38. <7220> ÉðÂ¢ÀºÌ©¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-12.1¡¡¡¡2638¡¡ ¹ñÆâ¾Ú·ô¤Ç¤Ï¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¡¦ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò¼ã´³°ú¤²¼¤²
39. <341A> ¥È¥è¥³ー¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-12.0¡¡¡¡1814¡¡
40. <3110> ÆüÅìËÂ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-12.0 ¡¡10220¡¡
41. <5885> ¥¸ー¥Ç¥Ã¥×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-11.9¡¡¡¡2624¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
42. <9237> ¾ÐÈþÌÌ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-11.9 ¡¡¡¡841¡¡
43. <4881> ¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥Ã¥×¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-11.6¡¡¡¡¡¡76¡¡
44. <269A> £Ó£á£ð£å£å£ô¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡-11.6¡¡¡¡2033¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
45. <4980> ¥Ç¥¯¥»¥ê¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡-11.6¡¡¡¡2756¡¡ È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢
46. <9704> ¥¢¥´ー¥é£È£Ç¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-11.5¡¡¡¡¡¡46¡¡
47. <6324> ¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-11.5¡¡¡¡3495¡¡ ¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢
48. <6907> ¥¸¥ª¥Þ¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-11.4¡¡¡¡1075¡¡
49. <6834> Àº¹©µ»¸¦¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-11.4 ¡¡11830¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢
50. <9399> ¥Óー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡-11.4¡¡¡¡¡¡78¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
