½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡Û (12·î19Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨12·î19Æü½ªÃÍ¤Î12·î12Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,314ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ¾å¾ºÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <3902> £Í£Ä£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡265¡¡¡¡1686¡¡ £Í£Ä£Ö¤Î³ô¼°ÇäÇã¤òÄä»ß
£². <8995> À¿·úÀß¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡180¡¡¡¡2569¡¡
£³. <5721> £Ó¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡82.8 ¡¡¡¡223¡¡ ¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ÎÌµ½þÈ¯¹Ô¤È°Å¹æ»ñ»ºÅê»ñÏÈ³ÈÂç
£´. <7138> £Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡70.2 ¡¡¡¡240¡¡ Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤È°Å¹æ»ñ»º»ö¶È¤Î¿·Å¸³«¤òºàÎÁ»ë
£µ. <6177> ¥¢¥Ã¥×¥Ð¥ó¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡48.7 ¡¡¡¡174¡¡ ²¾ÁÛÄÌ²ß´ØÏ¢
£¶. <247A> £Á£é¥í¥Ü¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡41.8¡¡¡¡1729¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£·. <5817> £Ê£Í£Á£Ã£Ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡36.4 ¡¡¡¡986¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£¸. <5240> £í£ï£î£ï£Á£É¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡32.8 ¡¡¡¡247¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
£¹. <2437> ¥·¥ó¥ï¥ï¥¤¥º¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡31.6 ¡¡¡¡416¡¡
10. <3936> £Ç£×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡31.5 ¡¡¡¡163¡¡
11. <8127> ¥ä¥Þ¥È¥¤¥ó¥¿¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡27.6 ¡¡¡¡601¡¡
12. <4384> ¥é¥¯¥¹¥ë¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡25.2¡¡¡¡1910¡¡ £Í£Â£ÏÈ¯É½¤Ç£Ô£Ï£Â²Á³Ê£±£·£±£°±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»
13. <6734> ¥Ë¥åー¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡23.7¡¡¡¡2197¡¡ ¥µ¥¯¥µ¤¬£Ô£Ï£Â
14. <462A> ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥Î¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡22.3¡¡¡¡1119¡¡ º££±£°·î´ü±Ä¶È£µ¡¥£³ÇÜÁý±×Í½ÁÛ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º
15. <8045> ÉÍ´Ýµû¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡21.5¡¡¡¡1426¡¡
16. <6083> £Å£Ò£É£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡20.9¡¡¡¡4745¡¡ £²£¶Ç¯£µ·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
17. <7050> £Æ¥¤¥ó¥¿¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡20.8¡¡¡¡2899¡¡ £²£¶Ç¯£´·î´ü¶ÈÀÓ¡¦´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
18. <3565> ¥¢¥»¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡20.7¡¡¡¡1622¡¡ £²£¶Ç¯£±·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
19. <5027> ¥¨¥Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡20.2 ¡¡¡¡625¡¡ ¥µ¥ó¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤Ø
20. <6217> ÄÅÅÄ¶ð¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡19.9 ¡¡¡¡421¡¡ ¾®·¿¥¿¥¤¥×¤ÎÇ®²ÄÁºÀ£Ã£Æ£Ò£ÐÂÐ±þ¥í¥Ü¥Ã¥È£Á£Æ£Ð¤ò³«È¯
21. <5906> ¥¨¥à¥±ーÀº¹©¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡19.9 ¡¡¡¡646¡¡ Ä¶³ä°Â·÷¤Ç¥á¥«¥È¥íµ»½Ñ¶î»È¤·¤¿¡Ø¿¦¿Íµ»¡Ù¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë¤âÃåÌÜ
22. <5131> ¥ê¥ó¥«ー¥º¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡19.5 ¡¡¡¡190¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
23. <4784> £Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡18.8 ¡¡¡¡759¡¡ £Ç£Ð£Õ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¤Î»×ÏÇ¤ÇÃ»´ü»ñ¶â¤¬²ÃÀª
24. <5599> £Ó¡õ£Ê¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡18.7¡¡¡¡1923¡¡ ¼«¼Ò³ôÇã¤¤È¯É½¤¬¼ê³Ý¤«¤ê
25. <7317> ¾¾²°£Ò¡õ£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡18.7¡¡¡¡1080¡¡ ¥ª¥à¥í¥ó¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»
26. <4572> ¥«¥ë¥Ê¥Ð¥¤¥ª¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡18.3 ¡¡¡¡439¡¡ ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹Âç¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¤È£Á£Í£Ì¸þ¤±¿·Ìô³«È¯¿ä¿Ê¤Ç£Í£Ï£ÕÄù·ë
27. <6166> ÃæÂ¼Ä¶¹Å¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡18.1 ¡¡¡¡294¡¡ È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ´ØÏ¢
28. <6347> ¥×¥é¥³ー¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡17.9 ¡¡¡¡388¡¡
29. <4395> ¥¢¥¯¥êー¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡17.8¡¡¡¡1310¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
30. <7034> ¥×¥í¥ì¥É¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡17.5 ¡¡¡¡630¡¡ £²£µÇ¯£±£°·î´ü·è»»¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ
31. <3963> ¥·¥ó¥¯¥í¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡17.5 ¡¡¡¡718¡¡
32. <9610> ¥¦¥£¥ë¥½¥ó£×¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.4 ¡¡¡¡255¡¡
33. <3593> ¥Û¥®¥á¥Ç¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.0¡¡¡¡6670¡¡ ÊÆ¥«ー¥é¥¤¥ë¤¬Çã¼ý¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë
34. <438A> ¥¤¥ó¥Õ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡15.6¡¡¡¡1634¡¡
35. <6469> ÊüÅÅÀºÌ©¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.5¡¡¡¡2453¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
36. <6629> £Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.5 ¡¡¡¡940¡¡ ¼«Æ°±¿Å¾¼Ö´ØÏ¢
37. <3686> £Ä£Ì£Å¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.3 ¡¡¡¡143¡¡ ¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê£Á£É¡Ù¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
38. <212A> £Æ£Å£Á£Ó£Ù¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡15.2¡¡¡¡2719¡¡ º£´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¹¹¿·¡¦ÂçÉýÁýÇÛ·×²è¤òÉ¾²Á
39. <7131> ¤Î¤à¤é»º¶È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡14.9¡¡¡¡3095¡¡ ÊñÁõµ¡³£¤Î¼õÃí¹¥Ä´¤Çº£´ü¤Ï²áµîºÇ¹â¶ÈÀÓ¤ÎÏ¢Â³¹¹¿·¤Ø
40. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡Åì¾Ú£Å ¡¡¡¡14.9¡¡¡¡9113¡¡
41. <2820> ¤ä¤Þ¤ß¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡14.9¡¡¡¡4705¡¡ ±ß¹â¥á¥ê¥Ã¥È´ØÏ¢
42. <414A> ¥ªー¥Ð¥é¥Ã¥×¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.7¡¡¡¡1175¡¡
43. <1543> ½ã¥Ñ¥é¿®Â÷¡¡¡¡Åì¾Ú£Å ¡¡¡¡14.4 ¡¡76660¡¡
44. <1674> £×£Ô¥×¥é¥Á¥Ê¡¡Åì¾Ú£Å ¡¡¡¡14.3 ¡¡27755¡¡
45. <6069> ¥È¥ì¥ó¥À¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.1¡¡¡¡1005¡¡
46. <5136> ¥È¥ê¥×¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.0¡¡¡¡1934¡¡ º££±£°·î´ü±Ä¶È£´£¶¡óÁý±×¤ÇÏ¢Â³¥Ôー¥¯¹¹¿·¤Ø
47. <3083> ¥¹¥¿ー¥·ー¥º¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.8 ¡¡¡¡760¡¡
48. <3776> £Â£Â¥¿¥ïー¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.6 ¡¡¡¡201¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢
49. <4885> ¼¼Ä®¥±¥ß¥«¥ë¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.5 ¡¡¡¡822¡¡ °ìÅ¾Áý±×¤Ç±Ä¶ÈºÇ¹â±×¹¹¿·¤Ø¾åÊý½¤Àµ
50. <5994> ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥·¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.0¡¡¡¡1893¡¡
