¡Ö¶ÛÄ¥¤è¤êÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×ºäËÜ²Ö¿¥¤ÎºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡»î¹çÁ°¤Ë»×¤ï¤ºÌÜÆ¬Ç®¤¯¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Û
¡þÂè94²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ(19Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬19Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½3ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡£º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬ÂåÉ½1ÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ìÇ¯Îð¤òËþ¤¿¤¹Áª¼ê¤Î¤ß¡Ë¡£
ºäËÜÁª¼ê¤Ï°ÂÄê¤·¤¿±éµ»¤Ç3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡¢3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃåÉ¹¤µ¤»±éµ»½ªÎ»¸å¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£79.43ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®»ý¤Ã¤Æ³ê¤ì¤¿¤Î¤ÇÄÁ¤·¤¯»î¹ç¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤â»î¹çÁ°¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤è¤êÉÔ°Â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë·¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤â³è¤òÆþ¤ì¤¿¤ê°Ö¤á¤¿¤ê¡¢²Ö¿¥¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»î¹ç¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤±éµ»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤±¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆËè»î¹ç¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë»þ¡ØºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¤À¤«¤é²Ö¿¥¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡Ê¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤°¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±éµ»¤ÎÁ°¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¶õ¤±¤¿21Æü¤¬¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥È½ª¤ï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤ä¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£