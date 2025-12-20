°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¡¦ËªÃ«Úç³¤¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼¡ÃË¤ò¤¢¤ä¤¹1ºÐÄ¹ÃË¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÌþ¤·¤Ç¤¹¤Í¤§¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê53¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¡Ê33¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î14Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡ÃË¤È¡¢Ä¹ÃË¡Ê1¡Ë¤¬ÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËªÃ«¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥³¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ë¼¡ÃË¤òÇÁ¤¹þ¤ß¡¢¾®¤µ¤Ê¼ê¤ÇÍ¥¤·¤¯¥È¥ó¥È¥ó¤È¤¢¤ä¤¹Ä¹ÃË¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ù¥Ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤«¤Ê¡©¤Þ¤À¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥Ã¥È¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥È¥ó¥È¥ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÄï¤ò¸«¤ë»Ñ¤ËÊì¤Ï´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ä¹ÃË¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ Åê¹Æ¤Ç¤Ï¼¡ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÄï¤¯¤ó¤Ï3116g¤ÈÎ©ÇÉ¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë½éÆý¤â¥´¥¯¥´¥¯°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤³¤ì¤Þ¤¿ÎÞ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ëËªÃ«¤Ï¡¢Âà±¡¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ï¼«Âð¤Ç°é»ù¡ª¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÊì¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¼õ¤±¤Ä¤Ä¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡¢¥Ù¥Ó¥Ð¡¼¥°¤È¤Î»þ´Ö¤â¿·À¸»ù¤È¤Î»þ´Ö¤â³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡¡¤µ¤¡Ì²¤ì¤Ê¤¤¿ô¥ö·î¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡ª¡×¤È¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤òÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯°é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌþ¤·¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËªÃ«¤È°æ¸ÍÅÄ¤Ï2022Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£24Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£º£·î14Æü¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
