¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢º£ÅÙ¤ÏÊì¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥Ç¡¡Îø¿Í¤È¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤ËÂ³¤
¡¡ÀèÆü¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¸òºÝÃæ¤ÎÎø¿Í¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£º£ÅÙ¤ÏÊì¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ì¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤È¤ª¤½¤í¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢Êì¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡JustJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î16Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Æ¼ç±éºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÊìÂ©»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥À¡¼¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¥È¥à¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢Æ±¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¥³¡¼¥Ç¤·¡¢±Ç²è¤Ç±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£°ìÊý¤Î¥Ë¥³¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¥É¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤âÆ±¿§¤Ç¤½¤í¤¨¡¢Â©»Ò¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ÇÈãÉ¾²È¤«¤éÀäÂç¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤ÎNY¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤ä¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥ª¥ì¥¢¥ê¡½¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¥³¥ó¥Þ¡¢Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2025ÂåÉ½¤ÎÀî¸ý¸ù¿Í¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡Ê2024¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡Ù¤ËÂ³¤¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ä±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤È½ÐÀÊ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿SAG¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¹ç¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ë40Ç¯Ì³¤á¤¿Êì¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎÈ¯É½»þ¤Ë¥«¥¤¥ê¡¼¤¬ºÂÀÊ¤ò¥Ë¥³¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¾ù¤ê¡¢Êì¤ÈÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢Êì¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤ª¤½¤í¤¤¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¡ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡JustJared¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î16Æü¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Æ¼ç±éºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à À¤³¦¤ò¤Ä¤«¤á¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÊìÂ©»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¥¢¥ó¥«¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ÇÈãÉ¾²È¤«¤éÀäÂç¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤ÎNY¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Âºß¤ÎÂîµåÁª¼ê¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Êª¸ì¡£¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¤ä¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥ª¥ì¥¢¥ê¡½¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¥³¥ó¥Þ¡¢Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2025ÂåÉ½¤ÎÀî¸ý¸ù¿Í¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¡Ê2024¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡Ù¤ËÂ³¤¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ä±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¤È½ÐÀÊ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿SAG¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¹ç¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¤Ë40Ç¯Ì³¤á¤¿Êì¤Ë¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎÈ¯É½»þ¤Ë¥«¥¤¥ê¡¼¤¬ºÂÀÊ¤ò¥Ë¥³¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¾ù¤ê¡¢Êì¤ÈÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£