¡¡ºòÇ¯¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ê¡ËÜÂçÀ²¡£²»³ÚÀ©ºî¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÈà¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø±À´Ö¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÈà¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¡Ö¤ª¤Ü¤³¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¡ËÜ¡§¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Áá¤¯½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø±À´Ö¡Ù¤ÏÊ¡ËÜ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ËÜ¡§¤¤¤í¤¤¤í¸õÊä¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¡Ø±À´Ö¡Ù¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤ÏËÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤â¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¡¢Á´Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤È¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉôÊ¬¤òÃÎ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£±À´Ö¤À¤Ã¤¿¤éÁ´Éô¸«¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡ÖÊ¡ËÜÂçÀ²¤È¤Î1Çñ2Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡ËÜ¡§ºÇ½é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤Ê¤È¡£ºî¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¬·ù¤Ç¼«Á³¤Ë»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö1Çñ2Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ËÜ¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«Ê¬¤ÇÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Ä¤â´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£ÉáÃÊ¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡ËÜ¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤ª¤Ü¤³¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç¤Ï»£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Î»£±Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¡¢Âç¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¾ì½ê¤ÏÆüËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ÈÌµ¿Í±Ø¤Ç»£±Æ¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥È¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤Ã¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Ç¡£ÉáÃÊ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¥é¥¥é¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Ê´¶¤¸¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·È¯¸«¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¡ËÜ¡§µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Û¤ó¤Þ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¡£¥®¥¢¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢¡¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
¡½¡½ÀèÆü26ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Âå¤Î¤¦¤Á¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¡ËÜ¡§20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ¤¢¤È4Ç¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤ó¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤éÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤éÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¡¢¥²¡¼¥à¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê³°¤ØÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³°½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÈÓ¿©¤¤¤Ë¤¤¤¯¤È¤«¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤Ã¤«¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤´ÈÓ¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¶¤Í¡¢¤¢¤ì¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Ë¤É¤Ã¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢µ´¤´¤Ã¤³¤È¤«¤·¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤äMV¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤´¼«¿È¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ËÜ¡§º£¤Û¤ó¤Þ¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤âÀºÎÏÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ê¡ËÜ¡§¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ãÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ê¤Ã¤Æ½é½Ð¤·¤¬°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ç¶Ê¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¶Ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥Ö¤ò°ì½ï¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªË»¤·¤¤ËèÆü¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ËÜ¡§µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¥²¡¼¥à¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²»³Ú¤«¥²¡¼¥à¤«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤ì¤È°áÁõ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³ª¤È¾ÆÆù¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£1Æü1¿©¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¶ô¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Û¤É¤¤¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡ËÜ¡§¡Ö1Çñ2Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1Çñ2Æü¡×¤Ë¤·¤¿¤éÂ¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂçÀ²¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÅÏÆá·ý¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡Ê¡ËÜÂçÀ²¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø±À´Ö¡Ù¤Ï¡¢¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£
