¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢£±Ç¯Á°¤ËÍ½Ìó¡Ä°ìÈÌ¿Í¤¬¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÄÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ö¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¡×ÈëÌ©¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢ºÇÂç£¹Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÎ¹¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÄ»³¤¹âÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£Ä»³¤¤µ¤ó¤Ï¥ª¥¹¥¹¥áÎ¹¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹ÔÀè¤Î¿¤ÓÎ¨¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ£¶¡¦£¸¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ê¤ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÎ¹¹Ô¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î»ö¾ð¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ï¡¢¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤¬¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹Ô¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢£±Ç¯Á°¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÈÌ¿Í¤¬¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Êýºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÁá¤¯¼è¤Ã¤Æ¡¢°Â¤¯¼è¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¶âÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤Ï¡Ö¹Ò¶õ·ôÈ¯·ô¤Ï£³£µ£µÆüÁ°¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤·¡ÖÁá¤¤Êý¤¬Á´Á³°Â¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ìÌÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤ò·è¤áÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤±¤ëÈó¾ï¤ËÆÃ¼ìÍ×°ø¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ä¹Åè¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤ò¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤³¤ì¤«¤é¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡ÄÊÌ¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤¬µÁÌ³¤Ç¤âÀÕÇ¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢´Å¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
