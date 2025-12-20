ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¼ý±×¤Î¡È»È¤¤Æ»¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë¾Î»¿¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ñ¥Í¥§¤ï¡×¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¼«¿È½é¤Î»î¤ß
³¨ËÜºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥×¥é¼Ò¤Ï19Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î³¨ËÜºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò2026Ç¯2·î¤ËÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î³¨ËÜ¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤ò¤¹¤Ù¤Æ»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¤È¤¯¤¤¤ï¤¶¤Ê¤¤¤·¤ç¤Ð¤Ê¤·¡×¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÊÆºî²È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯»á¤È¶¦Æ±¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¡£³«ËëÀï¤Î»Ïµå¼°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²È¤ËËº¤ì¤¿¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òµå¾ì¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¡£ÂÐ¾Ý¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¡¢3ºÐ¤«¤é7ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤«¤é¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Âê¤Ï¡ÖDECOY SAVES OPENING DAY¡×¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¹Í¤¨¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¥Ý¥×¥é¼Ò¤â¡¢³¨ËÜ¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤òÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¸ø¼°X¤¬È¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤ª¤ª¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤Þ¤¿°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¡×¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Ñ¥Í¥§¤ï¡×¡ÖÅ·¤ÏÆóÊª°Ê¾å¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö·¯»ÒÀ»¿Í¤«¤·¤é¤Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë