µ¢Âð¤·¤¿¾®5Â©»Ò¤ËÊì¿Æ¡ÖÁð¤à¤é¤Ë±£¤ì¤Æ·±Îý¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¡×¡¡¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤¬1140Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¡Ö¥ª¥â¥í¤¹¤®¤ë¡×
¡¡µ¢Âð¤·¤¿¾®5ÃË»ù¤Î»Ñ¤ËÊì¿Æ¤¬¾×·â¡£¡ÖÁð¤à¤é¤Ë±£¤ì¤Æ·±Îý¤·¤Æ¤¿¤ó¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë»Ñ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô1141Ëü²ó°Ê¾å¡¢22Ëü4000¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬ÉÕ¤¯Âç¥Ð¥º¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê19Æü¸á¸å4»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿°ìÍ÷¡Û¡ÖÃË»Ò¤Î²Ä°¦¤¤¤¬¥®¥å¥Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤±¤¤¤¯¤ó¤Î¶Ã¤¤Î»Ñ
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¥±¥¤¥¥å¡¼¥Ö¤µ¤ó¡Ê@kei_cube.224¡Ë¡£¡ÖÁð¤à¤é¤Ë±£¤ì¤Æ·±Îý¤·¤Æ¤¿¤ó¡©²¿¤Î¼ø¶È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´é¤À¤±¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È·±Îý¡É¤ÇÁð¤à¤é¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ©»Ò¡¦¤±¤¤¤¯¤ó¡Ê10ºÐ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤±¤¤¤¯¤ó¤Ï¡¢¡È¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡É·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¿Þ¹©¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¡ÀâÌÀ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ó¡£¾Ð¡×¤È¡¢¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤±¤¤¤¯¤ó¤Ï¡Ö»æ¤ò¹õ¤¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ê¤¬±ø¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç´é¤«¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¤Ç´éÀö¤¤¤·¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤¤¤¯¤ó¤Ï¡¢»þÀÞ¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¿Þ¹©¤Î¼ø¶È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡½¡½µ¢Âð¤·¤¿¤±¤¤¤¯¤ó¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤¿¡©
¡Ö±ø¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿Þ¹©¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÁÛÁü¤Î¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢´é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡£Ìë¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤·¤¿¤éåºÎï¤Ë¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ö²¿¤è¤ê¤âÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎã¤¨¤ÇÂç´îÍøÂç²ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿¡¼¡¢ÇúÇË¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È´é¡¢·³»ö·±Îý¡Ë¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#¤Ê¤Ë¤³¤ì #¹õ¤¤¤Î¼è¤ì¤ó #¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø±à¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ #¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿¡¼ #¼«±ÒÂâ #´é±£¤·²Ã¹© #ÇúÃÆ½èÍýÈÉ #¼Â¸³¼ºÇÔ #±ìÆÍÁÝ½ü #¥·¥ã¥Í¥ë¥º #ÇúÇË #ÃóÆÖÃÏ¤ËÌá¤ê¤Ê¤µ¤¤ #¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬Âç´îÍøÂç²ñ¡×¤ÈÊì¿Æ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Î¡Ö²¿»þ´ÖÌÜ¤«¤é¤½¤Î´é¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤í¾Ð¾Ð¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤È²ÈÄí²Ê¤ÇÄ´Íý¼Â½¬¤â¤·¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤±¤ì¤ÐÃË»Ò¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤Âº¤¤¡Á¡×¡ÖÃË»Ò¤Î²Ä°¦¤¤¤¬¥®¥å¥Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÌëÃæ¤Ë1¿Í¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤!!¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¥ª¥â¥í¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
