ÈÄÌîÍ§Èþ¡¡¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀÖ¤È¥´¡¼¥ë¥É¤È¥Ñ¡¼¥ë¡×¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼µ±¤¯¼«»£¤ê¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÍò¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖRosyluce¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÈÄÌî¡£¡Ö¥Ô¥¢¥¹¤â¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â @rosyluce ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRosyluce¡×¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤ÊÆü¤â¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÎø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¾¯¤·¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Æü¤â¤ª¼é¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¡»ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀÖ¤È¥´¡¼¥ë¥É¤È¥Ñ¡¼¥ë¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¬ºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¤â¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤À¤³¦°ìÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤â¤Û¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÉ½¸½¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï´°àú¤Ê½÷À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£