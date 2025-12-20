¥à¥í¥Ä¥è¥·¡ßº´Æ£ÆóÏ¯¡ßÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¡§¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤â¤¬¤¯»Ñ¤¬²Ä¾Ð¤·¤¤¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù
¡¡¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºÇ¿·ºî¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¡Ê12·î19Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡Ë¡£¤¢¤ëÌë¡¢¥à¥í¤¬Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¡ÈËëËö¡ßÊ¡ÅÄ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î´î·à¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡½¡½3¿Í¤Î³Ð¸ç¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î´î·à¡×
¢£¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡È¥³¥á¥Ç¥£¡É¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ë¥à¥í¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬²á¤®¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡ÈÍº°ì¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Ç°ìËÜ»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÊ¡ÅÄ¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ç¥à¥í¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¶»¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢¡È¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¥³¥á¥Ç¥£¡É¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢Íº°ì¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥à¥í¡Ë
¡¡¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢°ìËÜ¤ä¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥à¥í¤¯¤ó¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢£¡Ö¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ëº´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×
¡¡¥à¥í¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊäÂ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡È¤ä¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤À¡É¤È¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÍ¤«¤éÆóÏ¯¤µ¤ó¤ò¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ÎSNS¤Ë¤½¤Î»þ¤ÎÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º´Æ£¤Ø¤ÎÄ¾ÃÌÈ½¡£¼Â¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÉÑÈË¤Ë²ñ¤¦´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¡£ÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¥à¥í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖµÞ¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥à¥í¤¯¤ó¤È¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë°û¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¿ôÇ¯¤Ë1²ó¤«2²ó¡¢¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¡£ÀµÄ¾¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¤ä¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ3¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤óÆó¿Í¤¬¼ç±é¤Î¸¶ºî¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¼¡¤Ê¤ëÌäÂê¤Ï¡È²¿¤ò¤ä¤ë¤«¡É¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÅö»þ¡¡¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢¤ª¤Ã¤µ¤óÆó¿Í¤¬¼ç±é¤Î¸¶ºî¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì¡²è¸¶ºî¤òÃµ¤¹¤Î¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø¿·²ò¼á¡¦»°Ô¢»Ö¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¸ø³«¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¡ÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¾¾¶¶¿¿»°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¾¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ø´ÆÆÄ¡¢¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø»°Ô¢»Ö¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶ºî¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£Îò»Ë¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÈËëËö¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËëËö¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄ¶¶¯ÎÏ¤Ê¸¶ºî¡É¤òÇØÉé¤¨¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤µ¤é¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥à¥í¤¯¤ó¤¬¡Ømuro¼°¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È»§Ä¹Æ±ÌÁ¡É¡£¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ò°ìÈÖÌÌÇò¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥à¥í¤Ï°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ømuro¼°¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦10Ç¯°Ê¾åÁ°¡£º£¤ä¤Ã¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤Ê¤é¤ä¤í¤¦¡¢¤È³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¾ò·ï¤Ï¡¢¡ÈÊ¡ÅÄ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×
¡¡¥à¥í¤Èº´Æ£¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖW¼ç±é¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÈÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡£²¿¤Ê¤é¾ò·ï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËëËö¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶¯ÎÏ¤Ê¡ÈÎò»Ë¡É¤È¤¤¤¦¸¶ºî¤Î¸å¤í½â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èº´Æ£¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¥à¥í¤âÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤½¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡ÈËëËö¡ßÊ¡ÅÄÍº°ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´î·à¡É¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î´ë²è¤¬Àµ¼°¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¢£¡Öº£²ó¤Ï¡È¤¤¤Ä¤â¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¡É¤òÉõ°õ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡À¾¶¿Î´À¹Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËëËö¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇËÜµ¤¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Ë¤¤¤¯¡ÉºîÉÊ¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤ÎÌò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¡ÈÊ¡ÅÄºîÉÊ¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¡É¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤Û¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬Éâ¤«¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î·è°Õ¤Ï¡¢Ä¹Ê¸¥á¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊ¡ÅÄ¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿ÅÙ¤â¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Ä¹¤¤¡È·è°ÕÉ½ÌÀ¡É¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡È¥à¥í¤¬¤É¤ì¤À¤±¾Ð¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¤â¡¢ËÍ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¡È¤½¤¦Íè¤ë¤Î¤«¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡º´Æ£¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¡ÅÄ¤¬ÉÁ¤¤¤¿ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÈÀ¾¶¿Î´À¹¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±Î¶ÇÏ¤¬¤Õ¤¶¤±¤Æ¤âÀ¾¶¿¤Ï¡È¾è¤é¤Ê¤¤¡É¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¡È¾Ð¤ï¤Ê¤¤Â¦¡É¤ËÎ©¤È¤¦¤È¡×
¡¡¥à¥í¤â¡¢¤½¤Î·è°Õ¤Ë¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡Èº´Æ£ÆóÏ¯¤Î¥«¡¼¥É¡É¤ò°ìÀÚ»ý¤¿¤º¤Ë¸½¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¥É¥·¥Ã¤È¹½¤¨¤¿À¾¶¿¤É¤ó¡É¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡£¡È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£30Ê¬Â³¤¯¡È»§Ä¹Æ±ÌÁ¡É¡½¡½CG¤â»Å³Ý¤±¤â¤Ê¤¤¡¢Ìò¼Ô3¿Í¤À¤±¤Î¿¿·õ¾¡Éé
¡¡ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢»§Ä¹Æ±ÌÁÄù·ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»§Ëà¤ÎÀ¾¶¿Î´À¹¤ÈÄ¹½£¤Î·Ë¾®¸ÞÏº¡ÊÌÚ¸Í´²¼£¡Ë¤Î²ñÃÌ¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¹¼Ü¥·¡¼¥ó¤À¡£¶¹¤¤ÏÂ¼¼¤Ë¡¢ºÂÉÛÃÄ3Ëç¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó3¿Í¡Ê¥à¥í¡¢º´Æ£¡¢·ËÌò¤Î»³ÅÄ¹§Ç·¡Ë¤À¤±¡£CG¤âÇÉ¼ê¤Ê»Å³Ý¤±¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÂæËÜ¤Ç38¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¡¡¡ÖÊÔ½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÌò¼Ô¤ÎÎÏ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¡É¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤È¥à¥í¤â¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Êµ²±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Î»§Ä¹Æ±ÌÁ¤Î¾ìÌÌ¤¬¡¢°ìÈÖ¥à¥í¤È¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤µ¤Ã¤¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡É¤È¤«¡¢ËÜÈÖ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¡£¥à¥í¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢²¶¤È¡Ê»³ÅÄ¡Ë¹§Ç·¤ÎÎ©¾ì¤¬¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¹½¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´Æ£¡Ë
¡¡¥à¥í¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖÊª¸ì¤òÆ°¤«¤¹Ìò³ä¤¬¤Û¤ÜÁ´ÉôËÍ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡È¥ë¡¼¥ë¡É¤¬²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¡Ö¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¾Ð¤¤¡É¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊýË¡¤ÏÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡È¿Í¤Ï¾Ð¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¹Í»¡·Ï¡ÉºîÉÊ¤¬Î´À¹¤¹¤ëºòº£¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¹Í»¡·Ï¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥à¥í¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢º´Æ£¤â¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¸å¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸¶ÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Þ¤Ç¾®»ùÓÃÂ©¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢È¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤È¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Ì¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¾Ð¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤òÎ¢¤«¤Ö¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤È¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¤òÎ¾Êý¸«¤ë¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¶á½ê¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢À¤Âå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¥ã¥Ã¥Ä¤Î±Ç²è¤ò¡¢¶¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¢¤ì¤À¤±ÓÃÂ©¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä»à¤Ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·¯¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Æ¾Ð¤¤¡Ç¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤Îµ²±¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡Ù¥Ñ¡¼¥È1¤Î»£±Æ¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡Ê2011Ç¯3·î11Æü¡Ë¤«¤é¤ï¤º¤«2¥ö·î¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈËÜµ¤¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡È¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤ÇÃ¯¤«¤òµß¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ÆÂç¤½¤ì¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤ÎÊ¡ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¹Í»¡·Ï¤Î¤¯¤À¤ê¡¢¤¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥à¥í¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Á°¥Õ¥ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Å¤Í¡¢3¿Í¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¡ÈË°¤¡É¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¾Ð¤¤¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÈÊ¡ÅÄºîÉÊ¡É¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡ÅÄºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥à¥í¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¡È²¿¤«¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´·¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈË°¤¡É¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¿¨¤ì¤ë»Ò¤É¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢½é¤á¤Æ¾Ð¤¦½Ö´Ö¤Ï¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¿¤È¤¨¡ØÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡Ù¤«¤é¤º¤Ã¤È´ÑÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢°ìÅÙ¡ÈË°¤¤¿¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¡ÈË°¤¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£3²óÌÜ¤Ç¤Þ¤¿¾Ð¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢5²óÌÜ¤ÇÆÍÁ³¾Ð¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¢£º´Æ£ÆóÏ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¾Ð¤¤¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉÊ¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤ÇÉý¹¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¾Ð¤¤¡É¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬Ê¡ÅÄ¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ó¥¸¥ç¥Ð¤Î¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤ÈÊ¡ÅÄ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡ØU-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·Î¸Å¾ì¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âº´Æ£¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡È¥³¥á¥Ç¥£¥ê¥ê¡¼¥Õ¡ÉÅª¤ÊÌò¤ò¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢¡È¥³¥á¥Ç¥£¼Çµï¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¼«Éé¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ÇÊ¡ÅÄ¤ä¥Þ¥®¡¼¤Î¡È¾Ð¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÈÁ´Á³¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¤¤Þ¤âº´Æ£¤Ï¡¢¡È¾Ð¤¤¡É¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÍýÏÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¾Ð¤¤¤È¥·¥ê¥¢¥¹¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸ÃÏÊ¿¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤À¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ö¼á¤ò¿â¤ì¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£¡Öº£²ó¤Ï¡È¥³¥á¥Ç¥£¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È´î·à¡É¤À¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¸å¤ËÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¡È¥³¥á¥Ç¥£¤òºî¤ë¿Í´Ö¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤ò¸ì¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡È¾Ð¤¨¤ë¤«¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤«¡É¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤³¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡É¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤Ìõ¤Ï¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¡¢¡Ö´î·à¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤ÈÊ¡ÅÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¥à¥í¤¯¤ó¤Î¡ÈËÜµ¤¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡È¥³¥á¥Ç¥£¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÀµÄ¾¡¢»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡È´î·à¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡È´î·à¡É¤È¤Ï²¿¤«¡£
¡¡¡Ö¿Í¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¡¢À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦±³¤È¤«¡¢¶õ²ó¤ê¤È¤«¡¢É¬»à¤Ë¤¢¤¬¤¯»Ñ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ê·Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡È´î·à¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·Ú¤¤¥®¥ã¥°¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢É¬»à¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯¡£¤½¤Î»Ñ¼«ÂÎ¤¬¡È²Ä¾Ð¤·¤¤¡É¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î´î·à¤Ç¤¹¡×
