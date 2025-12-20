¡Ö¹ñÅ´·ÁÅÅ¼Ö¤â¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã ¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥É¥Ê¥É¥Ê¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤¿¤Á¡Ä¡× ËÜÅö¤Ë¡ÈÉúÀþ¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬ÁÏ¶È120¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢JRÅì³¤¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ÆÃµÞ·ÁÅÅ¼Ö383·Ï¤ÎA7ÊÔÀ®¡Ê6Î¾¡Ë¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤¿Î×»þÎó¼Ö¡ÖÆüËÜÎ¹¹ÔÁÏ¶È120¼þÇ¯µÇ°¹æ¡×¤ò¡¢Âçºå¡½Ä¹Ìî´Ö¤Ç2025Ç¯12·î6Æü¡¢7Æü¤ËÁö¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Û¤³¤ì¤¬¹ñÅ´·ÁÅÅ¼Ö¡ÖºÇ¸å¤Î¸÷·Ê¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê¼Ì¿¿29Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡ÊMAT¡Ë±Ä¶ÈÉô¤Ï¡¢Ä¹ÌîÅþÃå¸å¤Ë¹ñÅ´»þÂå¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¹ñÅ´·ÁÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£9·î29Æü¤ËÀèÃå80¿Í¤ÇÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç´°Çä¤·¡¢¸åÆü10¿Í¤òÄÉ²ÃÊç½¸¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÔÄø¤Ï12·î6Æü¤Ë7»þ´Ö1Ê¬¤«¤±¤ÆÄ¹Ìî¤ËÅþÃå¸å¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤Î115·Ï¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÎó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Íâ7Æü¤â¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤ÎÄ¾Î®ÅÅ¼Ö115·Ï¤È¡¢¿·³ã¸©¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¡¢¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤Î¸òÄ¾Î®ÅÅ¼Ö455¡¦413·Ï¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÎó¼Ö¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤À¸å¡¢Ä¹Ìî¤«¤éÂçºå¤ØÌá¤ë¹ÔÄø¤Ç¤¹¡£±Ø¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤ë¤È6Æü¤Ï10»þ´Ö¼å¡¢7Æü¤Ï13»þ´Ö40Ê¬¼å¤Î¡ÈÅ´Æ»ÄÒ¤±¥Ä¥¢¡¼¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡Åº¾è°÷¤ÏÅ´Æ»°¦¹¥²È¸þ¤±¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÉý¹¤¯´ë²è¤·¡¢É®¼Ô¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò·ÐºÑÉô¼¡Ä¹¡Ë¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ´Î¹¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¤Î2014Ç¯ÅÙ¤Î¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜÎ¹¹ÔMAT±Ä¶ÈÉôÅ´Æ»¡¦¥Ð¥¹´ë²è¥Ç¥¹¥¯¤Î»³Ãæ¾ÏÍº²ÝÄ¹¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Î±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¤¿¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ÎÈë·í¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯Æ±¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÅ´·ÁÅÅ¼Ö¤Î°¦¹¥²È¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¡×¤Î±é½Ð¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡12·î6Æü15»þ55Ê¬¤ËÄ¹Ìî¤ò½Ð¤¿¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»115·Ï¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÎó¼Ö¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤ÈÀÄ¿§¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¡Ö²£¿Ü²ì¿§¡×¤ÎS9ÊÔÀ®¡Ê3Î¾¡Ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÇÂß¤·ÀÚ¤Ã¤¿¹ñÅ´·ÁÅÅ¼Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ìÉô¤Î±Ø¤·¤«»ß¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖµÞ¹Ô¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼Êç½¸½ªÎ»¸å¤Î11·î25Æü¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤ÏS9ÊÔÀ®¤Î2026Ç¯3·î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Ï»³Ãæ¤µ¤ó¤Ë¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³Ãæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÓÌ³Ð¡É¤Î±Ô¤µ¤¬´ë²è¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Î¸ÍÁÒ¡ÊÄ¹Ìî¸©Àé¶Ê»Ô¡Ë¤Ë¤Ï16»þ18Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤Æ22Ê¬´ÖÄä¼Ö¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ëÁ°¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¡Ø¾è¤êÅ´¡Ù¤È¡Ø²»Å´¡Ù¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ØÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹»³Ãæ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö»£¤êÅ´¡×¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Õ¥©¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÀßÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤ª¸«ÄÌ¤·¤À!?
¡¡¸ÍÁÒ¤Î¸ÙÀþ¶¶¤ÎÁë¤«¤é115·Ï¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÊÄÌÉ÷´ï¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À²°º¬¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤«¡ÈÌ¾Êª¡É¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±Ø¹½Æâ¤Î¤½¤ÐÅ¹¡Ö¤«¤«¤·¡×¤Ø¤ÎË¬Ìä¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»115·Ï¤Î²£¿Ü²ì¿§¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡²þ»¥¸ý¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Î¡Ö¤«¤«¤·¡×¤ò¤Î¤¾¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼êÁ°¤Ë»³Ãæ¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤È5Ê¬¤Û¤É¤Ç½ÐÈ¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤½¤Ð¤òÄü¤á¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Î¾è¤êÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òÀèÆÉ¤ß¤·¡¢Ì¤Á³¤ËËÉ¤°¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥óÅº¾è°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ»¤ËÉ®¼Ô¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡È¹ßÉú¡É¤·¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Îó¼Ö¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÀ¾¾åÅÄ¡Ê¾åÅÄ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï20Ê¬Ää¼Ö¤·¡¢¾åÅÄ¤Ë17»þ15Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ää¼Ö»þ´Ö¤Ï29Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆ¬Éô¤ÎÊý¸þËë¤ÎËë²ó¤·¤ä¡Ö115¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¼è¤êÉÕ¤±¡¢Â³¤¤¤ÆÂ¦ÌÌ¤ÎÊý¸þËë¤ÎËë²ó¤·¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ï°ì¹ï¤ÈÈ¯¼Ö»þ¹ï¤¬¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏÂ¨ÀÊ¤Î¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤í¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉ®¼Ô¤Ï115·Ï¤òÁõ¾þ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò2Ëç¤Ä¤«¤à¤ÈÂå¶â¤òÅÏ¤·¡¢¡ÖÊñÁõ¤Ï·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÇã¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¹ØÇãÎÏ¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¡¢ÍâÆüÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÅÄ¤«¤éÄ¹Ìî¤Þ¤Ç¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç36Ê¬¤«¤±¤ÆÁö¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï115·Ï¤Î¼çÅÅÆ°µ¡MT54¤Î¶îÆ°²»¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡È²»Å´¥¿¥¤¥à¡É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅ´·Á¤¬ÊÂ¤ó¤À¡ÖºÇ¸å¡×¤Î¸÷·Ê
¡¡Íâ12·î7Æü¤ËÄ¹Ìî¤Î2ÈÖÀþ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»115·Ï¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÈÎÐ¿§¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¾ÅÆî¿§¡×¤ÎS3ÊÔÀ®¡Ê3Î¾¡Ë¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÎó¼Ö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢ÎÐ¤ÈÀÖ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö½éÂåÄ¹Ìî¿§¡×¤Î115·ÏS7ÊÔÀ®¡Ê3Î¾¡Ë¤Î·Ú°æÂô¹Ô¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï7»þ27Ê¬¤ÎÂß¤·ÀÚ¤êÎó¼Ö½ÐÈ¯¤è¤êÁ°¤«¤é¡È¥È¥ì³è¡É¤Ë¤¤¤½¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËÌ¤·¤Ê¤ÎÀþ¤òËÌ¾å¤·¤ÆËÌÄ¹Ìî¡¢¹õÉ±¤ËÄä¼Ö¸å¡¢8»þ11Ê¬¤Ë¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤È¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤Î¶³¦±Ø¤Ç¤¢¤ëÌ¯¹â¹â¸¶¡Ê¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¡Ë¤Î2ÈÖÀþ¤Ø³ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Î1ÈÖÀþ¤Ë¤Ï¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤È¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¡Ö¸òÄ¾Î®µÞ¹Ô¿§¡×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿3Î¾ÊÔÀ®¤Î455¡¦413·Ï¤¬´û¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÅ´·ÁÅÅ¼ÖÆ±»Î¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬Éô¤Ë¡ÖµÞ¹Ô¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤Ã¤¿455·Ï¤Ï¡ÖÎ©»³¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡ÖµÞ¹Ô¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤¹¡£ÆÃÀ½¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡ÖµÞ¹Ô 115·Ï¡×¤ò·Ç¤²¤¿115·Ï¤È¤Î¡È¶¥±é¡É¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢455¡¦413·Ï¤Î¸òÄ¾Î®µÞ¹Ô¿§¤È115·Ï¤Î¾ÅÆî¿§¤¬¤¹¤°ÎÙ¤ÇÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¼ªÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¸å¹ïÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥µ¤¬¥¹¥´¤¤¤Î¤è¡ª
¡¡¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤Î455¡¦413·Ï¤ÏÌ¯¹â¤Ï¤Í¤¦¤Þ¥é¥¤¥ó¤ÎÃ±Àþ¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¡¢ÎÙ¤Î´Ø»³¡ÊÌ¯¹â»Ô¡Ë¤Ç¤ÏÌ¯¹â¹â¸¶¹Ô¤ÉáÄÌÅÅ¼Ö¤È¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë21Ê¬Ää¼Ö¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Â¦ÌÌÉ½¼¨´ï¤ÎËë²ó¤·¤Ç¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¯»ùÅçÃæ±û¤Ë²þ¾ÎºÑ¤ß¤Î¡ÖÀ¾¼¯»ùÅç¡×¤â½Ð¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜÄ¹ÌîÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î¡Ê¼êÁ°±¦¤«¤é¡ËDD51·Á¡¢DD16·Á¡¢DE10·Á¡£±ü¤ÏÅÅµ¤µ¡´Ø¼ÖEF65·Á¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡¹ñÅ´·ÁÅÅ¼Ö¤é¤·¤¤¾å²¼³«ÊÄ¼°¤ÎÆóÃÊÁë¤ò³«¤±¤ÆÁö¹Ô²»¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ÖÁë¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢Ì¯¹â»³¡Ê2454m¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¯¹âÏ¢Êö¤¬´§Àã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î¹¾ð¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·°æ¡ÊÌ¯¹â»Ô¡Ë¤Ç20Ê¬´ÖÄä¼Ö¸å¡¢Îó¼Ö¤Ï½ªÅÀ¤Î¹âÅÄ¡Ê¾å±Û»Ô¡Ë¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÓÃæ¤Ë¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¾å±ÛÌ¯¹â¡Ê¾å±Û»Ô¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÌ²á»þ¤Ë¤Ï¼ÖÆâÊüÁ÷¤Ç¡Ö¾å±ÛÌ¯¹â¤ÏÆÃµÞÎó¼Ö¤ò´Þ¤á¤Þ¤·¤ÆÎ¹µÒÎó¼Ö¤ÏÁ´¤ÆÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÏÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÄÂÎÎó¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÅÄ¤Î3ÈÖÀþ¤ËÅþÃå¸å¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤Ç1»þ´Ö¼å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤ÎÅ´Æ»¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤â5000±ß¶á¤¯¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤ò¹Ô¤¯¡ÖÂç¿ÍÇã¤¤¡×¤¬Áê¼¡¤®¡¢ºÇ½é¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤Û¤ÜÇä¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÎÙ¤òÄÌ²á ¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¡Ä
¡¡ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î455¡¦413·Ï¤Ï¡¢¡Ö¸½¹Ô¤Î¸òÄ¾Î®µÞ¹Ô¿§¤ÇÌ¯¹â¹â¸¶¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿·ËÌÎ¦¿§¡×¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÁ°¤Î2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢Ì¯¹â¹â¸¶¤Ø¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¿·°æ¡½Ì¯¹â¹â¸¶´Ö¤Ë¤ÏµÞ¸ûÇÛ¤¬¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢Åßµ¨¤ÏÀÑÀã¤ÇÀþÏ©¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡Ö413·Ï¤Ï¡ÊÀßÄê¤·¤¿Â®ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ËÍÞÂ®¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Çºä¤ò²¼¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¯¹â¹â¸¶2ÈÖÀþ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»115·Ï¤Î¾ÅÆî¿§¤È¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï¡¢455¡¦413·Ï¤Î¸½¹ÔÅÉ¿§¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¸å¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»þ¤Ë455¡¦413·Ï¤¬ÆþÀþ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¥Û¡¼¥à¤ÎÂÐÌÌ¤Î3ÈÖÀþ¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤°ÎÙ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï±ýÏ©¤¬¡ÖºÇ¸å¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉüÏ©¤Î¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»115·Ï¾ÅÆî¿§¤Ï½ªÅÀ¤ÎÄ¹Ìî¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î²òÂÎ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëJRÅìÆüËÜÄ¹ÌîÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÄ¹Ìî»Ô¡Ë¤ÎÎÙ¤òÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¤ÎDD51·Á¤ÈDD16·Á¡¢DE10·Á¡¢ÅÅµ¤µ¡´Ø¼ÖEF65·Á¡¢ÆÃµÞ·ÁÅÅ¼Ö189·Ï¤Î¡Ö¤¢¤µ¤Þ¡×¿§¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÈÇÑ¼ÖÍ½È÷·³¡É¤Î»Ñ¤Ï¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿115·Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë115·Ï¤òÁ´¤Æ°úÂà¤µ¤»¤ë·×²è¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤¨¤Á¤´¥È¥¤á¤Å´Æ»¤Î455¡¦413·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼¡¤ÎÁ´ÈÌ¸¡ºº¤ÏÄÌ¤µ¤º¤ËÂàÌò¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê»ö¾ðÄÌ¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¹ñÅ´·Á¼ÖÎ¾¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀËÊÌ¤ÎÇ°¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥É¥Ê¥É¥Ê¡×¤ò¹µ¤¨¤¿¼ÖÎ¾¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¤¬º£¸å¤â´ë²è¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Åº¾è¤·¤¿»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÅ´Æ»°¦¹¥²È¤Î¿´Íý¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÎ¹¹Ô¤Î¥×¥í¤¬ÏÓ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥ä¥Þ¾ì¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
