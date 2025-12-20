ÃÏÊý¸øÌ³¤ÇÎ²²«Åç¡¢²Æì¸©¤Ê¤É14ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¤´Ë¬Ìä¡¡Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¤³¤Î1Ç¯¡¢¤ª¾¤Îó¼Ö¤Ø¤Ï10²ó¤´¾è¼Ö¤Ë
Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÃÏÊý¸øÌ³¤Ï¡¢£´Âç¹Ô¹¬·¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Êµì¡¦¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ë¡¢¹ñÌ±Ê¸²½º×¡¢Á´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¤¬ËèÇ¯¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢55Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤Î³«ºÅ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ø¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¤Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¹Ô¼èºà¤Ç³À´Ö¸«¤¿Î¾ÊÅ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤È¹ñÌ±¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤´¸øÌ³¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤â¡¢º³¾¯¤Ê¤ê¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£Íè¤ë2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÃÏÊý¤´Ë¬Ìä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¹ñÌ±¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¤³¤Î1Ç¯¤ò¡¢¤Õ¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¤Î¤¢¤ëÊ¿ÏÂ¸ø±à¤Ç¸¶Çú½ÞÆñ¼ÔÌ¾Êô°Â½ê¤Ë¸æ¶¡²Ö¤µ¤ì¤ëÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡á2025Ç¯9·î12Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¾¾»³Ä®
³¤³°2¤«¹ñ¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï14ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¤´Ë¬Ìä
Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï¡¢2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯¤âÎãÇ¯¤Ë¤âÁý¤¹ÃÏÊý¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªË»¤·¤¤1Ç¯¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¡£³¤³°¤´Ë¬Ìä2¤«¹ñ¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÏÊý¤´Ë¬Ìä¤Ç¤Ï±ä¤Ù14¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ØÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤È¤È¤â¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¤´°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÈÅÔÆâ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È7²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
³¤³°¤Ø¤Ï¡¢7·î¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤¬¥â¥ó¥´¥ë¤Ø¡¢11·î¤Ë¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥é¥ª¥¹¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤¬4Âç¹Ô¹¬·¼¡Ê5·î¡áºë¶Ì¸©¡¢9·î¡áÄ¹ºê¸©¡¦¼¢²ì¸©¡¢11·î¡á»°½Å¸©¡Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢1·î¤Ë¤Ïºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ30Ç¯ÄÉÅé¼°¤ÇÊ¼¸Ë¸©¤ò¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê4·î¤ËÎ²²«Åç¡Ê¤¤¤ª¤¦¤È¤¦¡¿ÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¡Ë¡¢6·î¤Ë¤Ï²Æì¸©¤È¹Åç¸©¤òË¬¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¹ºê¸©¤Ø¤Ï4Âç¹Ô¹¬·¼¤ËÊ»¤»¤Æ¤Î¤´Ë¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÃÉ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÈÄ¹ºê¸©¤Ø¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¤´°ì½ï¤ËË¬Ìä¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤â¡¢¤´ÂÎÄ´¤ØÇÛÎ¸¤Ê¤µ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â10¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òË¬¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢5·î¤Îºë¶Ì¸©¤Ø¤Î¤´Ë¬Ìä¤Ï¡¢½ÐÈ¯ÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¤ª¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ª¤Ò¤ÈÊý¤Ç¤Î¤´Ë¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤´É½¾ð¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤ª¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
Âè75²óÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¤Î¼°Åµ²ñ¾ì¤Ç¥±¥ä¥¤ò¿¢¼ù¤µ¤ì¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¡£ÃáÉã¥ß¥å¡¼¥º¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡á2025Ç¯5·î25Æü¡¢ºë¶Ì¸©¾®¼¯ÌîÄ®
¥â¥ó¥´¥ë¤´Ë¬Ìä¤Ë¸þ¤±¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÆüËÜ¹ñÀ¯ÉÜÀìÍÑµ¡¡ÊÆÃÊÌµ¡¡Ë¤Ç½ÐÈ¯¤µ¤ì¤ëÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡á2025Ç¯7·î6Æü¡¢ÂçÅÄ¶è±©ÅÄ¶õ¹Á
·Ã¤ÎµÖÄ¹ºê¸¶Çú¥É¡¼¥à¤ÇÆþ½ê¼Ô¤È¤´º©ÃÌ¤µ¤ì¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¡¢¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡á2025Ç¯9·î13Æü¡¢Ä¹ºê»Ô»°¥Ä»³Ä®
·ËÎ¥µÜ¤òË¬¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡á2025Ç¯10·î5Æü¡¢µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è
Ã±ÆÈ¸øÌ³2Ç¯ÌÜ¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯3·î¤Ë³Ø½¬±¡Âç³Ø¤ò¤´Â´¶È¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯£´·î¤ËÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤ØÆþ¼Ò¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¤Ë¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î½é¤Î¹ñÆâ¸øÌ³¤È¤·¤Æº´²ì¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯¤Ç¤Ï¡¢5·î¤ËÂçºåÉÜ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤´»ë»¡¡Ë¤ÈÀÐÀî¸©¡ÊÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½¾õ¶·Åù¤´»ë»¡¡Ë¤ò¡¢9·î¤Ë¤Ï¿·³ã¸©¡ÊËÉºÒ¹ñÌ±¿ä¿ÊÂç²ñ2025¤´Î×ÀÊ¡Ë¤È¡¢£±ÉÜ£²¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£
Í½Äê¤Ç¤Ï¡¢10·î¤Ë¼¢²ì¸©¡Ê¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ë¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï½é¤Î³°¹ñ¸ø¼°Ë¬Ìä¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤È¤´°ì½ï¤ÎÃÏÊý¸øÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ø¤Î¤´°ì½ï¤Ç¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤â5²ó¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¡£Ã±ÆÈ¤ÇÅÔÆâ¤Ø¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ï¡¢9²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¡£¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2025¡¿ÎáÏÂ7Ç¯12·î11Æü¸½ºß¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¡£¡Ë
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÃÏ¸µ»ÔÌ±¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±¦¤Ëº¸¤Ë¤ÈÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¼ê¿¶¤ê¤Ç¤ª±þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤«¤®¤ê¡¢¤µ¤¾¤ªÈè¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
2ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¸øÌ³¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤´»ë»¡¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ÄÇ½À¤Î¥¿¥Þ¥´¤¿¤Á¡×¤òÂÎ¸³¤Ê¤µ¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡£ÅÅÎÏ´Û¤Ç¡á2025Ç¯5·î8Æü¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÔÌ±¤é¤Ë¤ª¼ê¿¶¤ê¤Ç¤ª±þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¡á2025Ç¯5·î9Æü¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡¢ÂåÉ½»£±Æ¡ÌJLNA¡Í
±èÆ»¤Ê¤É¤Î·ÙÈ÷¤ËÊÑ²½
¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤¯¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤¦¹Ä¼¼¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢VIP¤ËÂÐ¤¹¤ëÊªÁû¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºòº£¡£¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î·Ù±Ò·Ù¸î¤â°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊâÆ»¤ÎºÇÁ°Îó¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤ä¤ª¸«Á÷¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ß¤è¤¦¤È¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ò¡ÖÊô·Þ¾ì½ê¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ÊÁ°¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡£¤³¤ì¤âºòº£¤ÎÂÐºö¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´ÂÐ¾Ý¤¬ÄÌ¤é¤ì¤ë°ÌÃÖ¤«¤éÁê±þ¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¼ä¤òÊÝ¤Ä¤Ù¤¸æ¶¡²Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢Âç²»ÎÌ¤Ç³¹Àë³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ø¤¤Æ¡¢¹Ä¼¼¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëÊô·Þ¼Ô¤â¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤ËÌá¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
Áê±þ¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡£Åì³¤Æ»¿·´´ÀþµþÅÔ±Ø¤Ç¡á2025Ç¯10·î4Æü¡¢µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è
º´À¤ÊÝ»ÔÌò½ê¤ËÅþÃå¤·¤¿Î¾ÊÅ²¼¤ò¤ª¾è¤»¤·¤¿¸æÎÁ¼Ö¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»ÔÌ±Êô·Þ¼Ô¤é¡Ê¸åÊý¡Ë¡á2025Ç¯9·î14Æü¡¢º´À¤ÊÝ»ÔÈ¬È¨Ä®
¤ª¾¤Îó¼Ö¤Ë¤Ï10²ó¤´¾è¼Ö
Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¤´¾è¼Ö¤Ë¤Ê¤ëÎó¼Ö¤ò¡Ö¤ª¾¤Îó¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î»þÂå¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ä¼¼ÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Å´Æ»ÍÑ¸ì¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎó¼Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤ä¥ª¥é¥ó¥À²¦¼¼¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¤ª¾¤Îó¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢¹Ä¼¼ÀìÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¼ÖÎ¾¤òÏ¢·ë¤·¤Æ¡¢Îó¼Ö¤ÎÀèÆ¬Éô¤Ë¹ñ´ú¤ò·Ç½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¡ÉÀµ¼°¤Ê¤ª¾¤Îó¼Ö¡É¤È¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¤´¾è¼Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤ª¾¤Îó¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¹Ä¼¼ÀìÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤³¤½Ï¢·ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Àµ¼°¤Ê¤ª¾¤Îó¼Ö¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤´¤ß¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÄÂÎÀìÍÑ¤Î¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¼ÖÎ¾¡ÊE655·Ï¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¾¤Îó¼Ö¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£8·î¤ËÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ø¤´ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¡¢¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Åìµþ±Ø¤«¤é°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë±¿Å¾¤µ¤ì¤¿¤ª¾¤Îó¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÏÊÒÆ»¤Î¤ß¤Ç¡¢¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤È¤ÏÊÌÆü¤ËÃ±ÆÈ¤Ç¡Ö¥µ¥Õ¥£¡¼¥ëÍÙ¤ê»Ò¹æ¡×¤Çµ¢µþ¤µ¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏÊý¸øÌ³¤Ç¤âËÌÎ¦¿·´´Àþ¡Ê5·î¡Ë¤È¾å±Û¿·´´Àþ¡Ê9·î¡Ë¤Ë¤â¾è¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤ÞÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¤´¾è¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¾¤Îó¼Ö¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡£
º£Ç¯Áö¤Ã¤¿¤ª¾¤Îó¼Ö¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï9·î¤Ë2²ó¡¢10·î¤Ë1²ó¡¢11·î¤Ë2²ó¤Î·×5²ó¡¢¶áÅ´ÆÃµÞ¤Ç¤Ï11·î¤Ë3²ó¤Î·×8²ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Ê¤´¤ß¡×¼ÖÎ¾¡ÌE655·Ï¡Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª¾¤Îó¼Ö¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹ç·×¤Ï10²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Î4Âç¹Ô¹¬·¼¤Ï¡¢Á´¹ñ¿¢¼ùº×¤¬°¦É²¸©¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤¬ÀÄ¿¹¸©¡¢¹ñÌ±Ê¸²½º×¤¬¹âÃÎ¸©¡¢Á´¹ñË¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¤¬ÂçºåÉÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤Î¤Û¤«¤ËÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î¤´Ë¬Ìä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¾¤Îó¼Ö¡×¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ª¾¤Îó¼Ö¤Çµ¢µþ¤µ¤ì¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡£JRÅì³¤¡¦ÊÆ¸¶±Ø¤Ç¡á2025Ç¯9·î29Æü¡¢ÊÆ¸¶»ÔÊÆ¸¶
¥µ¥Õ¥£¡¼¥ëÍÙ¤ê»Ò¹æ¤ÇÅìµþ±Ø¤ØÅþÃå¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡á2025Ç¯8·î5Æü¡¢ÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ
