¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÏSB C&S¤ËÂÐ¤·¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£SB C&S¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¸þ¤±¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
ÌäÂê¤Î¾¦ÉÊ
¡¡·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Î¡ÖÍ¥ÎÉ¸íÇ§¡×¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£INVOL ULTRA ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° for ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó INVOL ULTRA ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° for ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È INVOL Extra Fine ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° for ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó INVOL Extra Fine ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° for ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
¡¡SB C&S¤Ï¡¢Ã¼ËöÍÑ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¶¯¸Ç¤Ê¥¬¥é¥¹ÈïËì¤Ç¥¥º¤«¤éÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤òÊÝ¸î¡×¡ÖËÉ¥¥º¡×¡Ö¹³¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦¹³¶Ý¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¡£
¡¡Ã¼Ëö¤Î²èÌÌ¤Ê¤É¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ý¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ»ß¤¹¤ë¸ú²Ì¤ä¡¢ºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¸ú²Ì¡¢ÆÃÄê¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿ô¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹çÍýÅªº¬µò¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢³ºÅö¤¹¤ëÉ½¼¨¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¹çÍýÅªº¬µò¤ò¼¨¤¹»ñÎÁ¤ÎÄó½Ð¤òSB C&S¤ËÍ×µá¡£SB C&S¤«¤é»ñÎÁ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É½¼¨¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¹çÍýÅªº¬µò¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ÎÆâÍÆ
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÏSB C&S¤ËÂÐ¤·¡¢ÌäÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯Í¥ÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ò°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¼þÃÎÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡×¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¡¢Ìò°÷¡¦½¾¶È°÷¤Ë¼þÃÎÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Öº£¸å¡¢¹çÍýÅª¤Êº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÉ½¼¨¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÌ¿Îá¤·¤¿¡£
SB C&S¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢SB C&S¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ëÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤È¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢SB C&S¤Î¥ê¥êー¥¹È¯É½»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖSoftBank SELECTION ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° for ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡×¡ÖSoftBank SELECTION ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥° for ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡×¤Ïº£²ó¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡£