51ºÐÆÈ¿È¡£¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤¬·î14Ëü±ß¤Û¤É¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¡£Ï·¸å¤Ï¤É¤¦À¸³è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ºº¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎðÃ±¿È¡¦Ìµ¿¦¡ÊÇ¯¶âÀ¸³è¡ËÀ¤ÂÓ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÜÈó¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï¡¢·î16Ëü2000±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ¤ß³Û¤Ï·î14Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤âËè·î2Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³èÈñ22Ëü±ß¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢
22Ëü±ß ¡Ý 14Ëü±ß ¡á Ëè·î8Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú
Ç¯´Ö96Ëü±ß¡¢25Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó2400Ëü±ß¤ÎÃùÃß¼è¤êÊø¤·
¤È¤Ê¤ê¡¢Ï·¸å¤Î²È·×¤ÏÂç¤¤¯°µÇ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Î¹âÇ¯Îð¼Ô¸ÛÍÑ°ÂÄêË¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢70ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯µ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ë¶È¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤â³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢
¡¦¼ýÆþ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë
¡¦ÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬±ä¤Ó¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥¹¥Þ¥ÛÂå¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹
¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ°Íý
¡¦¿©Èñ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤ÎÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤¹
¡¦¸½ºß¡¢²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤Ê¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë½»µïÈñ¤òÍÞ¤¨¤ëÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤¿°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬14Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³èÈñ22Ëü±ß¤È¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤¡¢¼ýÆþ¤È¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡¢À¸³èÈñ¤Î¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤òÁá¤á¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î2¤Ä¤¬¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
