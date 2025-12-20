NY±ß¡¢°ì»þ157±ß78Á¬¡¡1¥«·î¤Ö¤ê±ß°Â¥É¥ë¹â¿å½à
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û19Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç²¼Íî¤·¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á157±ß78Á¬¤È¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¥É¥ë¹â¿å½à¤òÉÕ¤±¤¿¡£Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬ÅöÌÌ¤ÏÂç¤¤¯½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï19Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤¿¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¡£¤¿¤À¿¢ÅÄ»á¤¬²ñ¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤ÊÊý¿Ë¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ2±ß18Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á157±ß70¡Á80Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1706¡Á16¥É¥ë¡¢184±ß67¡Á77Á¬¡£