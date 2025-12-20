¹â¹»À¸¡È¤¤¤¸¤á¡É»àË´¡¡Åö»þ¤Î¾åµéÀ¸¤ËÂ»³²Çå½þÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¡¡¿·¤¿¤Ë¸µ¸ÜÌä¤È³Ø¹»Ë¡¿Í¤òÄóÁÊ
4Ç¯Á°¡¢Ê¡²¬¤Î¹â¹»À¸¤¬¼«»¦¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÅö»þ¤Î¾åµéÀ¸4¿Í¤òÊì¿Æ¤¬ÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç19Æü¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë1¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È½·è¤Þ¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤Æ»¤Î¤ê¡×¤ÈÊì¿Æ
ÀÅ¤«¤Ë¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÊì¿Æ¡£
ÐÒÂç¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡ÖÐÒÂç¤Î»×¤¤¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é·õÆ»¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÐÒÂç¤µ¤ó¡£4Ç¯Á°¡¢17ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÐÒÂç¤µ¤ó¤¬¾åµéÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°¼Á¤Ê¤¤¤¸¤á¤Î¿ô¡¹¡£
19Æü¡¢¾åµéÀ¸¤ËÂÐ¤·Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÐÒÂç¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡ÖºÇ¸å¤ÎÈ½·è¤Þ¤Ç¤Ë1Ç¯9¤«·î¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ÐÒÂç¤¬¼õ¤±¤¿¶ì¤·¤ß¤È¸þ¤«¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¢£Áè¤¦»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¸µ¾åµéÀ¸¡ÖÎ®¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×
2019Ç¯¡¢·õÆ»Éô¤ÎÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÅì³¤Âç³ØÉÕÂ°Ê¡²¬¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÐÒÂç¤µ¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ÆþÉô¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç¾ö¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¾å¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òSNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¾åµéÀ¸¤«¤é¼õ¤±¤¿10¤Î¹Ô°Ù¤ò¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤ÈÇ§Äê¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«»¦¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÐÒÂç¤µ¤ó¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢µîÇ¯3·î10Æü¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅö»þ¤Î¾åµéÀ¸4¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤áÄóÁÊ¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾åµéÀ¸4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï¤¤¤¸¤á¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢ÏÂ²ò¤Ê¤É¤¬À®Î©¡£
¤¤¤¸¤á¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¾åµéÀ¸1¿Í¤Ï¡¢Áè¤¦»ÑÀª¤òÊø¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯6·î¤ÎËÜ¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¾åµéÀ¸
¡Ö¤ª¤·¤ª¤¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉôÆâ¤Ç¡ÊÀ´ï¤ò¡Ë¿¨¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¥Î¥ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ®¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×
Åö»þ¤Ï¡¢ÐÒÂç¤µ¤ó¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Öº£¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çå½þÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¡¡Êì¿Æ¡Öºá¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡×
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿19Æü¤ÎÈ½·è¡£Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ï¾åµéÀ¸¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÃø¤·¤¤¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¸å¡¢ÐÒÂç¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ä¡£
ÐÒÂç¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¾åµéÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Ô°Ù¤Î½ÅÂç¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¡Ä¤¤¤Ä¤«Èà¤é¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈÈ¤·¤¿¹Ô°Ù¤Î½Å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é²ù¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÐÒÂç¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÈÈ¤·¤¿ºá¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤·¤Æ°äÂ²¤Ï19Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÈÂç¿Í¤ÎÀÕÇ¤¡É¤òÌä¤¦¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Î·õÆ»Éô¤Î¸ÜÌä¤È³Ø¹»Ë¡¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÐÒÂç¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¸ÜÌä¼«¿È¤¬Ë½¸À¤äÌµ»ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·õÆ»Éô¤ÎÃæ¤Ç¸ÉÎ©¤µ¤»¤é¤ì¡¢µï¾ì½ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÁÊ¤¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¸ÜÌä¤ÏÐÒÂç¤µ¤ó¤«¤é¡¢¾åµéÀ¸¤Ë°¼Á¤Ê¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ø¹»¤ËÊó¹ð¤»¤º¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¸ÜÌä¤Ïº£Ç¯3·îËö¤ÇÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â·õÆ»Éô¤Î³°Éô¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯ºÛÈ½¡£
ÐÒÂç¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡ÖºÛÈ½¤ò¤·¤Æ¤âÐÒÂç¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ö·ï¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«1¿Í¤Ç¤â¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯Áý¤¨¤ì¤Ð¤È¡£Æ±¤¸»×¤¤¤òÃ¯¤Ë¤â¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸üÏ«¾Ê¤Ê¤É¤Ï¡ÖÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç¤ÎÁêÃÌ°÷¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü24»þ´Ö»Ò¶¡SOS¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-0-78310
¡ü¡ÖÆâ³ÕÉÜ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó
