ÅÜ¤Ã¤Æµã¤¤ï¤á¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡ÄŽ¢¥¥ì¤Ë¤¯¤¤»ÒŽ£¤¬°é¤Ä²ÈÄí¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë"Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë½¬¤¤»ö"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ß·¸ý½ÓÇ·¡ØÇ¾²Ê³Ø¤ÇÃÎ¤ë¡ª À¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ê¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°Âçµã¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï
Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤¬ÅÜ¤ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤´¤¯ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ëµã¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÅÜ¤ê¤Î¤»¤¤¤Çµã¤¯¤Î¤«¡¢ÉÝ¤ì¤Î¤»¤¤¤Çµã¤¯¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Î¾Êý¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡¢ÅÜ¤ê¤ÈÉÝ¤ì¤Ï¡ÖÉ½Î¢¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤Êý¤¬Î¾¼Ô¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÊÊì¿Æ¤ÎÇ¾¤Ï¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡Ë¡¢À¸ÃÂÄ¾¸å¤ËÂçµã¤¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆ°Êª¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¸ÃÂ¸å¤«¤é1ºÐº¢¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼çÍ×¤Ê¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¡Öµã¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£µã¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¼ç¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1ÈÖÌÜ¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¸Â¸¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò¤Þ¤À¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µã¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2ÈÖÌÜ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ÎÉÔ²÷´¶¤Ø¤ÎÁÊ¤¨¡£¤³¤ì¤âÀ¸Ì¿¤Î´í¸±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
3ÈÖÌÜ¤¬¡¢¼ä¤·¤µ¤äÅÜ¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ë¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¡Öµã¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Á°Æ¬Á°Ìî¤¬ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¼Â¤Ï¡¢1ºÐ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Êµã¤Êý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢1ºÐ¤ò²á¤®¤ëº¢¤«¤é¡¢ÅÜ¤ê´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¤Ä¤Þ¤ê1¡Á2ºÐ¤Îº¢¤ËÅÜ¤ê´¶¾ð¤Î°·¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½¸À¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÜ¤ê´¶¾ð¤ÏÙ¨ÅíÂÎ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤¬¤½¤ÎÅÜ¤ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÇ¾¤ÎÄ´À°Ìò¡¦´ÆÆÄÌò¡×¤Ç¤¢¤ëÁ°Æ¬Á°Ìî¤¬À®½Ï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢20ÂåÃæº¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÄ»ù¤Ç¤ÏÅöÁ³Ì¤È¯Ã£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤³¤½¡¢Ãø¤·¤¤À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´Î¤Ç¤¢¤ëÁ°Æ¬Á°Ìî¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÄ¾¯´ü¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÇ¾¤ÎÈ¯Ã£¤Ë°±Æ¶Á
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Î´¶¾ðÀ©¸æ´Ø·¸¤Î³èÆ°¤ÏÀ¸¸å10¡Á16¥«·îº¢¤Î´Ö¤ËÂç¤¤¯È¯°é¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢1ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤³¤í¤«¤éÅÜ¤ê´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿¼¤¯´Ø·¸¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤âÂç¿Í¤Ç¤âÁ°Æ¬Á°Ìî¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢5ºÐº¢¤Þ¤Ç¤ÎÀº¿ÀÅª¡¦¼Ò²ñÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ç¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»×½Õ´ü°Ê¹ß¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤äÙ¨ÅíÂÎ¤ÎÈ¯Ã£¤äµ¡Ç½¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢µ¡Ç½¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÁ°Æ¬Á°Ìî¤òÅ¬ÀÚ¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¼Åª¤Ë¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÇ½Åª¤ÊÍßË¾¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¼Â¹Ôµ¡Ç½¡×
¡ÖÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê6ÉÃ¿ô¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬À¤´Ö¤Ç¤ÏÎ®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·èË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»É·ã¤Ë¤è¤ëÙ¨ÅíÂÎ¤Î³èÆ°¤Ï5¡Á8ÉÃ¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ò»î¤¹¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÜ¤ê¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹Â³¤¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡½¡½¤½¤ì¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅÜ¤ê´¶¾ð¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤Î»ýÂ³»þ´Ö¤Ë¤Ï1Ê¬¤«¤é¿ô¥«·î¡Ê¡ª¡Ë¤â¤ÎÂç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤ÆÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¡Ö¼Â¹Ôµ¡Ç½¡×¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¹Ôµ¡Ç½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ä´¶¾ð¡¢»×¹Í¡¢Ãí°Õ¤Ê¤É¤ò¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¡ÊÍÞÀ©Åª¤Ë¤â¡ËÀ©¸æ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ°Êª¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÂÔ¤Æ¤ë¼ï¤È¡¢ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¼ï¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÍßË¾¤ËÇ¤¤»¤Æ¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·Åª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ë¹Í¤¨¤ÆÂÔ¤Æ¤ëÇ½ÎÏ¡½¡½¤³¤ì¤¬¼Â¹Ôµ¡Ç½¤Î½ÅÍ×¤ÊÇ½ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍÄ»ù¤Îº¢¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÂÔ¤Æ¤º¤Ë¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Èµã¤¤ï¤á¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤¬¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤é¡È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡É¤·¤è¤¦¤Í¡×¡ÖÆü¡¹¤Î·Ã¤ß¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤Í¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤³¤È¤ò³Ð¤¨¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼Â¹Ôµ¡Ç½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×¤ÊÇ¾ÎÎ°è¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ°Æ¬Á°Ìî¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤»Ò¡×¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤ÎÊ¬´ôÅÀ
Á°Æ¬Á°Ìî¤ÎÈ¯Ã£¥¹¥Ô¡¼¥É¤äÊÑ²½¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍÄ¾¯´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â³èÈ¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤²ÄÁº(¤«¤½)À¡Êplasticity¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¿À·Ð²óÏ©¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Êplasticity¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Î¡Öplastikos¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢À®·Á¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´¶¾ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÇ½ÎÏ¡×¤ä¡Ö³Ø½¬Ç½ÎÏ¡×¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬È¯Ã£¤·¤¿ÍÄ»ù¤Ï¡¢½¢³ØÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢É½¸½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ï¤Î¡ÊÍÄ»ù¤äÍÄ¾¯´ü¤Ç¤Î¡Ë¸¦µæ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢½¢³Ø¸å¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»×½Õ´ü¡¢À®¿Í´ü¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ¹âÎð´ü¤Ë¤ª¤±¤ë½ôÌäÂê¤Î¡ÖÊ¥¸»(¤¨¤ó¤²¤ó)¡×¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢·ë¶É¤Ï½¢³ØÁ°¤Î´Ä¶¤ä¹Ô°Ù¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ô¥¢¥Î¤äËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ÇÁ°Æ¬Á°Ìî¤òÃÃ¤¨¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ç¤Î¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤Ï¾®³Ø¹»»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¡Á3ºÐº¢¤Î´Ä¶¡¦¹Ô°Ù¡ÊÆÃ¤ËTV»ëÄ°¡Ë¤¬¼çÍ×°ø¤À¤È¤«¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï½¢³ØÁ°¤ÎÍ·¤Ó¤Î»ÅÊý¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÁÏÂ¤À¤ä¼Ò²ñÅª¥¹¥¥ë¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊÀº¿ÀÅª²óÉüÎÏ¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢µÕ¶¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢½¢³ØÁ°¤ËÂ¿¾¯´í¸±¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿ÄøÅÙ¤ÈÁê´Ø¤¹¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Û¤É¤ËÍÄ¾¯´ü¤Ç¤ÎÇ¾¤Î²ÄÁºÀ¤Ï¹â¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤Î´Ä¶¡¦¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë²ÄÁºÅªÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¡Ö·ë²Ì¡×¡Ê²ÄÁºÅª¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Ç¾¡Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¹´üÅª¤ËÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¡ÊÇ¾¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²ÄÁºÀ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ÏÍÆ°×¤ËÀ®·Á¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÀ®·Á¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ç¤Î²ÄÁºÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤¬Á°Æ¬Á°Ìî¤Ç¤¢¤ê¡¢º£½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡Ê¤¤¤¸¤á¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°Æ¬Á°Ìî¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¥¤¹¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¤ä³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢³ÚÉè¤òÆÉ¤ß¡¢»Ø¤òÆ°¤«¤·¡¢¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Îºî¶È¤òÆ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ£»¨¤Êºî¶È¤¬¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤ò»É·ã¤·¡¢¼Â¹Ôµ¡Ç½¤ÎÈ¯Ã£¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ï¡¢Êª¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ðÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÍý²òÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ä¶¦´¶À¤ò°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£²èÌÌ¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤Ï¡Ö1Æü60Ê¬Ì¤Ëþ¡×¸·¼é
¼Â¹Ôµ¡Ç½¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤ÏÀ¸¸å5ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÈ¯Ã£¤Ë¤Ï¸À¸ìÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¡ÊÀè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¡ÊTV¤äDVD¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ë»þ´Ö¡Ë¤ò1Æü60Ê¬Ì¤Ëþ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢²°³°¤Ç¤Î¿ÈÂÎ±¿Æ°¤äÍ·¤Ó¤òËèÆü60Ê¬°Ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿¡¢É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤éÎ¾Êý¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¹Ôµ¡Ç½¤ÏÂç¤¤¯È¯Ã£¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤âÈ¯Ã£¤òÁË³²¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¤Î60Ê¬Ä¶¤¨¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¥¥ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¾ðÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ç¡¢ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢Êª»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤ëÆÃÀ¤Ï¡¢»þ¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò¤É¤¦°·¤¤¡¢¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¡Ê¤³¤ì¤Þ¤¿¼Â¹Ôµ¡Ç½·Ï¤ÎÆ¯¤¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤»Ò¡×¤È¤Ï¡ÖHQ¤¬¹â¤¤»Ò¡×
¿Æ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤ËÃÎÇ½»Ø¿ô¡áIQ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢Â¾¼Ô¤È¶¨Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ËÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡½¡½»ä¼«¿È¤Ï¿Í´ÖÀÃÎÇ½¡áHQ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HQ¤Ïº£½Ò¤Ù¤¿Ç½ÎÏ¤ò´Þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Â¾¤Î½ÅÍ×¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¤äIQÍ×ÁÇ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë¾ðÆ°ÃÎÇ½¡áEI¤Ê¤¤¤·EQÍ×ÁÇ¤â´Þ¤à¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤ÎÈ¯Ã£¤Ï¡¢HQ¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¡¢´¶¾ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¶¦´¶À¡½¡½¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯È¯Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ß·¸ý ½ÓÇ·¡Ê¤µ¤ï¤°¤Á¡¦¤È¤·¤æ¤¡Ë
Ç¾²Ê³Ø¼Ô
1959Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Íý³ØÇî»Î¡£Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÍý³ØÉôÀ¸Êª³Ø²ÊÂ´¶È¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÊÆ¹ñ¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø°å³ØÉô¿À·ÐÀ¸Êª³Ø²Ê¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢µþÂçÎîÄ¹Îà¸¦µæ½ê½õ¼ê¡¢ËÌÂçÊ¸³ØÉô¿´Íý¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³Ø¹ÖºÂ½õ¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¤òÎòÇ¤¡£2006Ç¯¤Ë¿Í´ÖÀÇ¾²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¤·½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢Ìî³Ø±¡Âç³Ø¡¢Æ±Âç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤â·óÌ³¡£ÀìÌç¤Ï¿À·Ð²Ê³Ø¡¢Ç§ÃÎ¿À·Ð²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¡¢¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¡£Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÇ¾¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¿·³ØÌäÊ¬Ìî¡ÖÇ¾°éÀ®³Ø¡×¤òÁÏÀß¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¼Ò²ñ´Ô¸µ¤äÈ¯Ã£¾ã³²²þÁ±¡Ê¶µ°éÁêÃÌ¡Ë¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡×¤Ê¤ÉTVÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø»Å»öÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¾å¤¬¤ë¡ÖÇ¾¤Î½¬´·¡×¡Ù¡Ê¤Ñ¤ë½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÏÇ¾²Ê³ØÅª¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¡Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¼ÂÎÏ¤Ï¿¤Ó¤ë¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤Î²þÁ±¤ÈÍ½ËÉ: ²ÈÄí¤Ç¤¹¤Ù¤¤³¤È¡¢¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÇ¾²Ê³Ø¼Ô ß·¸ý ½ÓÇ·¡Ë