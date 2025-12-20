0ÂÇÀÊ¤Ç¤â¡È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É7500Ëü±ß¡¡´Ú¹ñ°ïºà¡¢³«Ëë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥é¿§¤Î¥ª¥Õ
WSÂè7Àï¤Ï¼éÈ÷¤«¤é½Ð¾ì¡ÄPS¤ÏÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤º
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤¬¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¡ÊÌó7542Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤é¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç´¿´î¤ÎÈþ¼ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï0ÂÇÀÊ¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ê¬ÇÛ¶â¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Á´12µåÃÄ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥×¡¼¥ë¤Ï1²¯2820Ëü¥É¥ë¡ÊÌó200²¯±ß¡Ë¡£¤³¤ì¤ò½ç°Ì¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÇÛ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ÎÁí³Û¤Ï4600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó71²¯5500Ëü±ß¡Ë¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ´³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢6·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÁ´³Û¤«°ìÉô»Ùµë¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥à¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ð¤Æ3Ç¯1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ç²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·¥¥ã¥ó¥×¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢³«Ëë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢5·î3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢½ÓÂ¹¥ÂÇ¤òÉð´ï¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÓÆ±¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï71»î¹ç½Ð¾ì¡¢170ÂÇÀÊ¤ÇÂÇÎ¨.280¡¢3ËÜÎÝÂÇ17ÂÇÅÀ¡¢OPS.699¡¢13ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¤Û¤Ü¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯½Ð¾ì2»î¹ç¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï±äÄ¹11²ó¤ËÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¡£·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤â±äÄ¹11²ó¤«¤é¼éÈ÷¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥Ã¥Ä¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯9400Ëü±ß¡Ë¡£Ê¬ÇÛ¶â¤Ïº£µ¨Êó½·¤ÎÌó20¡ó¤ËÁêÅö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¡ÈÎ×»þ¼ýÆþ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë