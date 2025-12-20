ÀÖÁ¿±ÒÆó¤ÈÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¡ªIZ*ONE½Ð¿È¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡¢¡ÈÈ¿Â§µé¤ÎÈþËÆ¡É¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ÚPHOTO¡Û
¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Ù¤ÇÀÖÁ¿±ÒÆó¤È¶¦±é¤¹¤ë¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬¡¢âÁ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¡¢¡È¿²¤½¤Ù¤ê»Ñ¡É
¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¥ß¥Ë¾æ¤«¤é¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IZ*ONE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¡É¤È¾Î¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþËÆ¤Ï·òºß¡£¾åÉÊ¤µ¤È²ÄÎù¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤â°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Netflix¤Ç¤âÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥«¥ó¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢IZ*ONE¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¡¢¿©¤ÙÊª¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¡£2021Ç¯4·î¤ÎIZ*ONE²ò»¶¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ù¡Ø¾¯Ç¯»þÂå -Îø¤ÈÎÞ¤ÈÀÄ½Õ¤È-¡Ù¡ØÁ±°Õ¤Î¶¥Áè¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£