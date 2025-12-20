¡Öwear many hats¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¤·¤´¤Ç¤¡É...¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öwear many hats¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤òÃ´¤¦¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öwear many hats¡×¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î»Å»ö¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹É½¸½¤Ç¤¹¡£
»÷¤¿°ÕÌ£¤ÎÉ½¸½¤Ç¡¢¡Öjack of all trades¡×¡á¡ÖËü²°¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖAs a team leader, he has to wear many hats to keep things running smoothly.¡×
¡Ê¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÏÊª»ö¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô