¡Ú±Ç²è¥³¥é¥à¡Û»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿°¦¤Î¹ÔÊý¤Ï¡ØÉö¡Ù¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù
¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë
¡¡¿Ü±Ê·Ã¤ÈÎø¿Í¤ÎÌÚ²¼°¡»Ò¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÅ·Ê¸¤ÎËÜ¤äË¾±ó¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¼Â¤ÏËÜÅö¤Î·Ã¤Ï1¥«·îÁ°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç»ö¸Î»à¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß°¡»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ã¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿ÁÐ»Ò¤Î·»¡¦ÎÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ã¤Î»à¸å¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Çº®Íð¤·¤¿°¡»Ò¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿ÎÃ¤ò·Ã¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢ÎÃ¤âËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬¤¿¤É¤ëÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬ÁÐ»Ò¤ÎÎÃ¤È·Ã¤ÎÆóÌò¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬°¡»ÒÌò¤Ç¼ç±é¡£¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡Ê04¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎø°¦±Ç²è¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¹ÔÄê·®¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤á¤Þ¤¤¡Ù¡Ê58¡Ë¤ÎÃË½÷¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¼º¤ï¤ì¤¿°¦¤ò¤á¤°¤ë°ì¿ÍÆóÌò±Ç²è¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿±Ç²è¤È¸À¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÉ÷·Ê¤âÈþ¤·¤¤¡£
¡Ø¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë
¡¡Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¤È¥µ¥é¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ËÆ³¤«¤ì´ñÌ¯¤Ê¥É¥¢¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¤½¤Î¥É¥¢¤ÎÀè¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤Æü¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈºÇ°¤Ê»×¤¤½Ð¡É¤«¤é¡ÈºÇ¹â¤Î°¦¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢2¿Í¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¥³¥´¥Ê¥À´ÆÆÄ¤¬¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤È¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿ô¡¹¤Î¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿µ×ÀÐ¾ù¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ë½é»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëÊª¤Ï¹¥Êª¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¸«¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë²ÈÂ²¤È¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿Á°ºî¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥ä¥ó¡Ù¡Ê21¡Ë¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥³¥´¥Ê¥À´ÆÆÄ¤Ï¥·¥å¡¼¥ë¤ÇÉÔ»×µÄ¤ÊSF¤ò»£¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿§¸¯¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¤Î°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤â¤¦¤Þ¤¤¡£ËÜºî¤ÎÀßÄê¤¬¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Î¡È¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡É¤Î¤è¤¦¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶ÁÛ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë
¡¡1969Ç¯¡£ºÊ¤ËÆ¨¤²¤é¤ìÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ40Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¾®Àâ²È¤ÎÌðÅº¹îÆó¡Ê°½Ìî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¿´¤Ë¶õ¤¤¤¿·ê¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¾«ÉØ¤ÎÀé»Þ»Ò¡ÊÅÄÃæÎïÆà¡Ë¤ÈÂÎ¤ò¸ò¤¨¡¢²áµî¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²èÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤ÎÀ¥Àîµª»Ò¡ÊºéÌí¡Ë¤È¤Î´ñÌ¯¤Ê¾ð»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌðÅº¤ÎÆü¾ï¤È¿´¤ÏÍÉ¤ì»Ï¤á¤ë¡£
¡¡µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¤¬¡¢ºî²È¡¦µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥â¥Î¥¯¥í±ÇÁü¤Ç±Ç²è²½¡£²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤«¤é½÷À¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤¦¾®Àâ²È¤Î³ê·Î¤ÇÀÚ¤Ê¤¤°¦¤Î¹ÔÊý¤ò¡¢¥¨¥í¥Á¥·¥º¥à¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÌðÅº¤Ï¡¢¼¹É®Ãæ¤ÎÎø°¦¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤òÅê±Æ¤·¤Æ¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê°¦¤Î²ÄÇ½À¡×¤ò¼«Ìä¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤òÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ê¥ë¥·¥¹¥ÈÅª¤ÊÍÍ»Ò¤ä¤¤¶¤Ê²ñÏÃ¤ÎÉÁ¤Êý¤¬±ýÇ¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤ò»×¤ï¤»¡¢½ãÊ¸³ØÅª¤Ê¤â¤Î¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµÈ¹Ô¤Î¸¶ºî¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ±Ç²è²½¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÅÄÃæÍºÆó¡Ë