¡ÖÆ¨¤²¤ë¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡×¤ò¶õ¹Á¤ÇÊá¤¨¤Æ¡Ä¡ÄÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿¡Öµ´¤Î¸¶¹ÆºÅÂ¥¡×ÈëÏÃ
ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¿ôÇ¯¤ÏÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢¼¹É®ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¿Íµ¤ºî²È¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½é´ü¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸òÄÌ¸ø¼Ò¤Î»¨»ï¡ÖÎ¹¡×¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸¶¹Æ¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿À¶Ä¥¤Î¸¶¹Æ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸òÄÌ¸ø¼Ò¤é¤·¤¤¡Ö¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¼êÃÊ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹ñÌ±ºî²È¡¦¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿½é¤ÎËÜ³ÊÉ¾ÅÁ¡¢¼ò°æ¿®Ãø¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¾¼ÏÂ¡Ù¡Ê2025Ç¯12·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Ç¼õ¤±¤¿º¹ÊÌ¤ÈÂà¼Ò
¡ÖÄ¥¹þ¤ß¡×¤È¡Ö´é¡×¤¬¡Ö¾®Àâ¿·Ä¬¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë´Ö¤Î1956¡Ê¾¼ÏÂ31¡ËÇ¯£µ·î31Æü¡¢À¶Ä¥¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¾ÉôËÜ¼Ò»þÂå¤«¤éÀ¶Ä¥¤Ï¡¢¡Ö¤è¤´¤ì¾¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´ù¤òÎ¥¤µ¤ì¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¿Þ°ÆÉÁ¤¤¬±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤ó¡×¤Ê¤É¤È°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¡¢¹â³ØÎò¤Î¼Ò°÷¤«¤éÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£À¶Ä¥¤Ï¼å¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¸«²¼¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·³Ââ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤â¡¢ÉÏÉÙ¤â¡¢Ç¯Îð¤Îº¹¤âÁ´¤¯Ä¢¾Ã¤·¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ëÊ¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¤Ï¡¢·³Ââ°Ê³°¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¡Ê¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò»þÂå¤Î¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡Ù¡Ë¤ÈÀ¶Ä¥¤Ï¡¢ÈéÆù¤µ¤¨½Ò¤Ù¤¿¡£¸µÆ±Î½¤ÎµÈÅÄËþ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î40ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¡¢À¶Ä¥¤Ï¼ÒÆâ¤Ç²£¹Ô¤¹¤ëº¹ÊÌ¤ËÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¡Ö¼Ò°÷¥Ð¥Ã¥Â¡×¤òÃÓ¤ËÊü¤êÅê¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¶Ä¥¤Ï¡¢¡ÖÀ¾¶¿»¥¡×¤ò½ñ¤¯º¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼Ò°÷¥Ð¥Ã¥Â¡×¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
À¶Ä¥¤¬Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ò¼¤á¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¡¢¼ÒÆâ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°æ¾åÌ÷¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¶¹Æ°ÍÍê¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤Õ¤¨¤¿¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÁ°ÅÓ¤ÎÉÔ°Â¤ò»×¤¦¤È¼Ò¤ò¤ä¤á¤ë·è¿´¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Î¤³¤í¤Ï¤½¤¦Ë»¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼Ò¤«¤éÌá¤ë¤ÈËèÈÕ½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼Ò¤Î¸¼´Ø¼õÉÕ¤Î¤È¤³¤í¤Ë³Ø·ÝÉô¤Ë¤Ç¤âÍÑ¤Î¤¢¤ë¤é¤·¤¤°æ¾åÌ÷»á¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢¤ï¤¿¤·¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤¦¿·Ê¹¼Ò¤Ëµï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ó¥®¥ê¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¶±Øï(¤¤ç¤¦¤À)¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¼É½¤ò½ñ¤¯·èÃÇ¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¡Ê¡Ö»¨Áð¤Î¼Â¡×¡Ë
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¤¿1956Ç¯¤Î¸åÈ¾¤«¤é¡¢À¶Ä¥¤Ï¼¹É®ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºî²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¿äÍý¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Î1957¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯¤«¤é¡¢¤Î¤Á¤ËÀ¶Ä¥¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¾®Àâ¤¬¡¢Â³¡¹¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö·Ý½Ñ¿·Ä¬¡×£±·î¹æ¤«¤é¡ÖÆüËÜ·Ýëý(¤²¤¤¤¿¤ó)¡×¡¢ÆüËÜ¸òÄÌ¸ø¼Ò¤Î¡ÖÎ¹¡×£²·î¹æ¤«¤é¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¡¢¡Ö½µ´©ÆÉÇä¡×£´·î14Æü¹æ¤«¤é¡Ö´ã¤ÎÊÉ¡×¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ëì¦Êª¡×£¹·î¹æ¤«¤é¡ÖÌµ½É¿ÍÊÌÄ¢¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°Û¤Ê¤ë£´¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢ºî²È¡¦¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ò¹ñÌ±ºî²È¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¡ÖÅÚÂæ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£¡ÖÆüËÜ·Ýëý¡×¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¡Ö´ã¤ÎÊÉ¡×¡ÖÌµ½É¿ÍÊÌÄ¢¡×¤Î»ÍºîÉÊ¤Ï¡¢²¿¤ì¤âÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢À¶Ä¥¤Îºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÍÄø¤Î¹¤µ¤òÊª¸ì¤ëÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¸òÄÌ¸ø¼Ò¤ÎÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡ÖÀ¶Ä¥¡×³ÎÊÝ¡ª
ÆÃ¤Ë¿äÍý¾®Àâ¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¡ß¡ß¾Ê¡×¤Î±ø¿¦»ö·ï¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¡¦º´»³¤¬¡¢ÀÖºä¤Î½÷Ãæ¡¦¤ª»þ¤È¿´Ãæ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ò¡¢»þ¹ïÉ½¤ä¿©Æ²¼Ö¤ÎÅÁÉ¼¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢¡ÖÂ¤Ç²Ô¤°¡×·º»ö¤¿¤Á¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥¤Êø¤·¡×¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤¿Å´Æ»¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ç¤¢¤ê¡¢´±Î½¤Î±ø¿¦¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¸òÄÌ¸ø¼Ò¤Î»¨»ï¡ÖÎ¹¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤À¤Ã¤¿¸ÍÄÍÊ¸»Ò¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î¿äÍý¾®Àâ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢°Â¤¤À©ºîÈñ¤Ç»ïÌÌ¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¿Íºî²È¤Î¾®Àâ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¤ÎÏ¢ºÜ°ÊÁ°¤Ë¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¡ÖÎ¹¡×¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò£³²ó´ó¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÍÄÍ¤ÏÀ¶Ä¥¤ÎÎ¹¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÅÚÃÏ¤òÉÁ¤¯É®ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ¹¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄ´î½©(¤¤·¤å¤¦)¤Ï¡¢£³²óÌÜ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö»þ¹ïÉ½¤È³¨ÍÕ½ñ¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡Ö¡ØÎ¹¡Ù¤à¤¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤¼¤ÒÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¶Ä¥¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¶Ä¥¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ê¤é¡¢½ñ¤³¤¦¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¬ÅÄ¤ÏÅìµþ±Ø¤Î¡Ö¤¢¤µ¤«¤¼¡×¤ÎÈ¯Ãå¾ìÌÌ¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢13ÈÖÀþ¤«¤é15ÈÖÀþ¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤µ¤«¤¼¡×¤¬¸«¤¨¤ë»þ¹ï¤òÄ´¤Ù¡¢Êó¹ð¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£ÃÏÆ»¤Ê¼èºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÀ¶Ä¥¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ö¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÎ¹¿´¡×¡Ë¡£
¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÀ¶Ä¥¤Ï¡¢¿äÍý¾®Àâ½¸¡Ø´é¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ò¼¤á¤¿Èà¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÍÌ¾»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¶¹ÆÎÁ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤¿¤á¼¡Âè¤Ë¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¤Î¸¶¹Æ¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖÎ¹¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦¸ÍÄÍ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¯Ï¢ºÜÊª¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±¿¤Î¿Ô¤¤À¤Ã¤¿¡£¶²¤ë¤Ù¤¡ºÀÚËâ¤ò¡¢¤Ä¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¡¢¿äÍý¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤È¡¢¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Î¸¶¹Æ¤¬¡¢Á´ÉôÆþ¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÁ´Éô¹»Î»¤È¤Ê¤ê¡¢ºþ¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÀ¶Ä¥ÂÔ¤Á¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÒÃæÎ¬¡Ó¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ø´°Á´ÈÈºá¤Î¼ê¸ý¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤ò»¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡¢¶ìÄË¤ò¾éÃÌ¤ËÂ÷¤¹¤Û¤É¡¢¥Î¥¤¥í¡¼¥¼µ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃíÊ¸»¦Åþ¤ÎÎ®¹Ôºî²È¤Î¸¶¹Æ¼è¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¿Í¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà´ÌµÍá¤Ë¤¹¤ëÍ½»»¤â¤Ê¤¯¡¢¤ªÉ´ÅÙ¤Î·±Îý¤ä·Ð¸³Ë³¤·¤¯¡¢Á´°÷¤Û¤È¤Û¤È¡¢»²¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¡Ö¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤Îº¢¡×¡Ë
¡Ö½µ´©ÆÉÇä¡×¤Î¡Ö´ã¤ÎÊÉ¡×¤Ï¡¢Ï¢ºÜÅö»þ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬À¶Ä¥¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¤Ø¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬À¶Ä¥¤ËÆÏ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¶Ä¥¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò»É·ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅÀ¤ÈÀþ¡×¤Ï¡¢»þ¹ïÉ½¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¾®Àâ¤Î¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤¬»öÁ°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶Ä¥¤Ï¼¹É®¤ËÌÌÇò¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤«¤éÈà¤Ï¡¢½µ´©»ï¤Î¸¶¹Æ¤òÍ¥Àè¤·¡¢·î´©»ï¤Î¸¶¹Æ¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Äù¤áÀÚ¤ê´ÖºÝ¤Ë¡Ö°ì¥õ·îµÙºÜ¡×¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ·Ýëý¡×¡Ö´ã¤ÎÊÉ¡×¡ÖÌµ½É¿ÍÊÌÄ¢¡×¤ÈÆ±»þ´ü¤ÎÏ¢ºÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ìÅÙ¤Ê¤¾¡¢à±À¤¬¤¯¤ìá¤Î±ü¤Î¼ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£Î±¼éÂð¤òÍ¶Æ³¿ÒÌä¤·¤Æ¡¢ÇîÂ¿¤Ø¸þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¾èÊª¤Î¾èµÒ¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¼ê¤ÎÊª¤À¡£Æü¹Òµ¡¤ÎÊØ¿ô¤òÈ¯¸«¡¢Î¥Î¦À£Á°¤Î±©ÅÄ¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤Ø¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢¡Øµ¡Æâ¤Ç½ñ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÇîÂ¿¤Î¸ø¼Ò¼Ò°÷¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¥ª¥É¥«¤·¤¿¡£Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÁÜººÌÖ¤ÈÂáÊáÁÈ¿¥¡ÊÎ¹´Û¤À¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡ËÅöÊý¤Ë¤¢¤ê¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤«¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£¤³¤ÎÈó¾ï¼êÃÊ°ÊÍè¡¢¸¶¹Æ¤ÎÆþ¤ê¤Ï¡¢¾¯¤·¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ö¡ØÅÀ¤ÈÀþ¡Ù¤Îº¢¡×¡Ë
ÆüËÜ¸òÄÌ¸ø¼Ò¤ÎÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡ÖÀ¶Ä¥¤ÎÅë¾èÊØ¡×¤òÈ¯¸«¤·¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¸¶¹Æ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¤é¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡£À¶Ä¥¤¬ºî²È¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿»þ´ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ö¹ñÌ±ºî²È¡×¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ò°é¤Æ¤¿¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿ÃÏ¡×¡Ä¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹´Ñ¸÷ÃÏ¡×¤¬À¶Ä¥Ê¸³Ø¤Î¸¶É÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡ª
