SABON¤Î¥Ù¥¹¥³¥¹½¸·ë♡º£¤À¤±»î¤»¤ë¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉSABON¤«¤é¡¢¿´¤ÈÈ©¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¸ÂÄê¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¿ô¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾ÉÊ¤ò°ìÅÙ¤Ë»î¤»¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥¹¥¯¥é¥Ö¥¥Ã¥È ¥Î¥¢ー¥ë¡×¤È¡¢´°ÇäÂ³¤¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¥Ã¥È¡£´é¡¦Æ¬Èé¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ¹á¤ê¤Þ¤Ç¡¢SABON¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´Ý¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ëìÔÂô¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¹¥³¥¹¼õ¾Þ¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ¸³
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤«¤ÄÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥¹¥¯¥é¥Ö¥¥Ã¥È ¥Î¥¢ー¥ë¡×¤Ï¡¢SABON¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò°ìÅÙ¤Ë»î¤»¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡£
¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¥ê¥Ã¥·¥ãー¤òÂ·¤¨¡¢´é¡¦Æ¬Èé¡¦¥Ü¥Ç¥£¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ÇËá¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ìー¥¹¥Ýー¥ÁÉÕ¤¤Ç¡¢¼«Âð¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎ¹Àè¤Ç¤â¾å¼Á¤Ê¥±¥¢¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê¥ªー¥ë¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤¬¿Ê²½♡ËÜ³Ê¥·¥ï²þÁ±¥²¥ë¤¬¿·ÅÐ¾ì
¿Íµ¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌÈÇ
Æ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¥Ã¥È ¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢Æþ²Ù¤Î¤¿¤Ó¤ËÂ¨´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥¥Ã¥È¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤ò³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¹¥¿ー¥¿ー¥¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£
¤´Ë«Èþ¤È¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬
¤É¤Á¤é¤Î¥¥Ã¥È¤â¡¢SABON¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿¸ÂÄê»ÅÍÍ¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
SABON¤ÎÌ¥ÎÏ¤òº£¤³¤½ÂÎ´¶
¼õ¾Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ»î¤»¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥¹¥¯¥é¥Ö¥¥Ã¥È ¥Î¥¢ー¥ë¡×¤È¡¢¹á¤ê¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¥Ã¥È ¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¡×¡£¤É¤Á¤é¤âº£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊSABON¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ËÌþ¤·¤ò¤¯¤ì¤ë¾å¼Á¤Ê¥±¥¢¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¤ò¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿´¼æ¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£
SABON¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡