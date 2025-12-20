µÜËÜ¾¡¾»¤¬Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¡ª¥¯¥é¥Ö¤òµÕ¤µ¤Ë¤â¤Ã¤ÆÁÇ¿¶¤ê
µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¥¹¥«¥Ã¤ÈÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡ª¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¿¤Á¤Î¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Èô¤Ð¤·²°¤È¤·¤ÆÃË»Ò¥Ä¥¢ー¤òÄ¹¤¯¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿µÜËÜ¾¡¾»¤¬Ç®Îõ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£¤³¤ì¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡ª
¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤òÄ´À°¤¹¤ë
¤È¤Ë¤«¤¯±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎÈô¤Ð¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥³¥¢½Å»ë¤Î¤È¤¤Ï¡¢¶Ê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÄ´À°¤Ë¤âÂç¤¤¯ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥ÉÂ¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥©¥íー¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤¹ÁÇ¿¶¤ê¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â£Ï£Ë¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿¶¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥íー¤Ç¥Ó¥å¥Ã¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜÈÖ¤Ë¶á¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤ò£²～£³²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ç¤âÁÇ¿¶¤ê¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¿¶¤êÊý¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥ÉÂ¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹
¥¯¥é¥Ö¤¬·Ú¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬»×¤¤ÀÚ¤êÂ®¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¤Ë²»¤¬ÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¡Ö¥Õ¥©¥íー¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤¹¥³¥Ä¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤º¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈµÜËÜ
¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÁÇ¿¶¤ê
¥°¥ê¥Ã¥×Â¦¤ò»ý¤Ã¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤ò2～3²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£ËÜÈÖ¤âÁÇ¿¶¤ê¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ç¿¶¤ë¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐµÕ¤µÁÇ¿¶¤ê¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥íー¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤»¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡áµÜËÜ¾¡¾»
¡ü¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤«¤Ä¤Þ¤µ¡¿1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£174cm¡¢76kg¡£