¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢½÷»Ò¡¢¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï19Æü¡¢¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤Ç½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬86.52ÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ïº£µ¨½é¤á¤ÆÂç²ñ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê3²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£2°Ì¤Ï¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¥¼¡¦¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¥¢¥ê¥µ¡¦¥É¥¥¥Ü¥¨¥°¥é¥¾¥ï¤Ç74.59ÅÀ¡£3°Ì¤Ï¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Õ¥í¥í¥ï¤Ç73.93ÅÀ¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï20Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£