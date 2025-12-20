女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日から第13週「サンポ、シマショウカ。」。年内ラストの週となる。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第60話（12月19日）のラストで山根銀二郎（寛一郎）から松野トキ（郄石あかり）への手紙が届き、そして次週予告。スーツ姿の銀二郎は「おトキちゃんとやり直したい」――。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）も「えっ、銀二郎さん、帰ってくるのね」と驚く。

イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）も来日し、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）とハグ。“四角関係”の行方は果たして。

第4週・第20話（10月24日）以来9週ぶりとなる銀二郎の再登場を喜ぶ声の一方、トキと結ばれないことは確定。SNS上には「銀二郎さん、2025年タイミングの悪い男選手権No．1だわ」「少し前なら涙を流して喜んだのに、今は複雑」「それにしても、2回も断られる銀二郎が不憫」「頼むからヘブン先生ルートと別に、銀二郎さんルートを書いてください」「トキちゃんとヘブン先生のペアと同じくらい、銀二郎さんとのペアも大好きなので、パラレルワールドか何かでトキちゃんと銀二郎さんが一緒になる物語も下さい」などの声も。どのような展開となるのか。

寛一郎は今月27日、同局「土スタ」（土曜後1・50）にゲスト出演。「We Love 銀二郎」と題し、その軌跡を振り返る。