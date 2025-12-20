Î±³ØÀè¤ÇÃÎ¤Ã¤¿Êì¹»¤ÎÇÑ¹»¢ªU¥¿¡¼¥ó°Ü½»¸å¡¢5000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¡¡ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤ËºÆÀ¸¤¹¤ëÆ°²è¤¬ÂçÈ¿¶Á
ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¹»¤ò5000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢2Ç¯¤«¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡×¤ØºÆÀ¸¤µ¤»¤ë²áÄø¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤¬Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û5000Ëü¤ÇÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¹»¤ò¹ØÆþ¡¢ÈëÌ©´ðÃÏ¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢7¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤äÃÄÂÎ¤òÁÏ¶È¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Ãæ¸¶¸ù´²¡Ê@katsu.nakahara¡Ë¤µ¤ó¡£2017Ç¯¤Ë143Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿µìÀéÅÄ¾®³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¡Ë¤ÎÉßÃÏ¤È¹»¼Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤ò·ó¤Í¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖYAMAGA BASE¡×¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¹»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä
Ãæ¸¶¤µ¤ó¤¬Êì¹»¤ÎÇÑ¹»¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËMBAÎ±³ØÃæ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ë¤È2021Ç¯10·î¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·§ËÜ¸©¤ØU¥¿¡¼¥ó°Ü½»¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÎÅÐµ¾ì½ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Õ¤ÈÊì¹»¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢¡Ö»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸¶Â§¤ÏÇäµÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¹ØÆþ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Éâ¾å¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤¤»Ý¤ò»Ô¤ËÅÁ¤¨¡¢1Ç¯È¾°Ê¾å¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤ÈÄ´À°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹»Ìç¤ä¹»¼Ë¤Î¸°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¡¢»ÜÀß¥ª¡¼¥×¥ó¤ò2024Ç¯4·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ø¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ø»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£Á°¤Ø¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾®³Ø¹»¤Ç¤Î»×¤¤½Ð
Ãæ¸¶¤µ¤ó¤¬ÀéÅÄ¾®³Ø¹»¤ØÆþ³Ø¤·¤¿1993Ç¯Åö»þ¡¢1³ØÇ¯1¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢ÅÐ¹»ÈÉ¤âµë¿©ÈÉ¤â1¡Á6Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤¬°ì½ï¤Î¡È²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤¡É¾®³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¹»¼ËÆâ¤òÃµº÷¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡ÖÂ´¶ÈÀ©ºî¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤ÎµÇ°ÉÊ¡¢¶µ¼¼¤Î´ù¤ä°Ø»Ò¡¢Íý²Ê¼¼¤Î¼Â¸³´ï¶ñ¡¢²»³Ú¼¼¤Î³Ú´ï¡ÄÌÜ¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¤¬Á´¤Æ²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¹»¼ËÆâ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊªÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï½èÊ¬¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡¢»Ä¤·¤ÆÃÖ¤±¤ë¤â¤Î¤Ïº£¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Ï¡¢¼«¼çÀ¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹»É÷¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÍ¥¾¡¼Ô¤¬»þ´Ö³ä¤ò¹¥¤¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ëÆÃÅµ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç½Ð¤·Êª¤ò´ë²è¤¹¤ë¡Ø¥ß¥Ë¥ß¥ËÊ¸²½º×¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼ø¶È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ÇÌÚ¤Î¼Â¤òºÎ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÀ¹Âç¤Ë³ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæ¸¶¤µ¤ó¡£¡ÖÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤ÏÄ®¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ä®Æâ¤Ë¤¢¤ë3¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤Î6Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÄ¼Ë¤Î¾®³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ¯¤â¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¶µ¼¼¤ËÍè¤Æ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¿½ÀÁ½ñ¤ò°ì½ï¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¤Î½é³¤³°Î¹¹Ô¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Î³¤³°Î±³Ø¤ò·è¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖYAMAGA BASE¡×¤Ï¡¢¡ÖiReaction¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢innovation¡ÊMBA¸¦½¤¡¢µ¯¶È¡¦´ë¶È»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡Ë¡¢Recreation¡ÊÃÏ¸µ¼òÂ¤Ï¢·È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÇÀ¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë¡¢education¡ÊÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¿¦¶ÈÂÎ¸³¡¢MIT¤ÎSTEAM¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¡¢association¡ÊÆÃÄêÃÏ°è¤Å¤¯¤ê»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÀßÎ©¡Ë¡¢communication¡ÊÃÏ¸µ¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¹»¼Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ë¤Î5¤Ä¤òÆâÊñ¤·¤¿Â¤¸ì¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö»Å»ö¤«¤éÍ·¤Ó¤Þ¤ÇÏ·¼ãÃË½÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥ª¥¹¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÈÈëÌ©´ðÃÏ¡É¤Ë¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¸¶¤µ¤ó¤¬»Ï¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢Æ±µéÀ¸¤äÃÏ°è½»Ì±¤«¤é±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»öÁ°¤Ë¶èÄ¹¤µ¤ó¤«¤éÃÏ°è½»Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â¤Ê¤¯¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¡Ø±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤äÃÏ¸µ¤ÎÊý´Þ¤á¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×