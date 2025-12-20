¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È»Í¶î¡ÉSUV¡×È¯Çä¡ª ¡Ö¥é¥ó¥¯¥ë70¤è¤ê¥ª¥È¥¯¡×¤ÇÀìÍÑ¡È¥¿¥Õ¤ÊÆâ³°Áõ¡É¡õ¡Ö¥á¡¼¥«¡¼½é¤ÎÁõÈ÷¡×¤¬¤â¤êÂô»³¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼Ìó23¥¥í¡×¤ÎÄãÇ³Èñ¤â¥¤¥¤¡ª Á´ÌÌºþ¿·¤Î¡ÖRAV4¡×ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¡©
¡È¥Ê¥Ê¥Þ¥ë¤è¤ê¥ª¥È¥¯¡É¤Ê»Í¶î¡õÄãÇ³Èñ¤Î¥¿¥Õ¥â¥Ç¥ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡¢6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¡ÖRAV4¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯4·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤éÁ´ÌÌºþ¿·¤µ¤ì¤¿¿··¿¤Ï¡¢¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë3¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿RAV4¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¡È»Í¶î¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡1994Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿RAV4¤Ï¡¢¥»¥À¥ó¤ä¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖSUV¥Ö¡¼¥à¡×¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Û¥ó¥À¡ÖCR-V¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ËÌÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿RAV4¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ²½¡×¡ÖÅÅÆ°²½¡×¡ÖÃÎÇ½²½¡×¡£¤Þ¤ºÂ¿ÍÍ²½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAdventure¡×¡ÖZ¡×¡ÖGR SPORT¡Ê2025Ç¯ÅÙÆâÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅÆ°²½¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHEV¡Ë¤È¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊPHEV¡Ë¤òÀßÄê¡£
¡¡È¯Çä»þÅÀ¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·³«È¯¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ëPHEV¤ò¡ÖZ¡×¤È¡ÖGR SPORT¡×¤ËÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£È¯Çä¤Ï2025Ç¯ÅÙÆâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÎÇ½²½¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖArene¡Ê¥¢¥ê¡¼¥ó¡Ë¡×¤ò½éºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·À¤Âå¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈºÇ¿·ÈÇ¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤ÎÅëºÜ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁ´ÌÌ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¿··¿RAV4¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â°Â²Á¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖAdventure¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4620mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1680mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2690mm¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤ÇÌµ¹ü¤ÊÉ½¾ð¤òºÎÍÑ¡£AdventureÀìÍÑ¤Î¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¤ä¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¡¢Âç·¿¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¤Î18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ÀìÍÑÁõÈ÷¤òÂ¿¿ôÁõÃå¤·¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´5¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Ë¤Ï¹çÀ®Èé³×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÍÑ¿§¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤òÀßÄê¡£±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Ë¤Ï²÷Å¬²¹Ç®¥·¡¼¥È¤È¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Áàºî·Ï¤òÅç¾õ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡×¤òºÎÍÑ¡£¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤È¡¢»ëÀþ°ÜÆ°¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ê¥Ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥á¡¼¥¿¡¼ÇÛÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢12.9¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤ÎZ¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¥È¥è¥¿½é¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥·¥Õ¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡Ê°ìÊý¸þÁàºîÊý¼°¡Ë¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯¥È¥è¥¿½é¤È¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê¥¹¥í¡¼¥×É½¼¨¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¤ÏÈóÁõÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏºÇÂç749¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÂçÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¡£9.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤ÏºÇÂç4¸Ä¤Þ¤Ç¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤òÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Î±ü¹Ô¤¤Ï1805mm¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Arene¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¿Ê²½ÈÇ¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤ò¥È¥è¥¿¼Ö¤È¤·¤Æ½éÅëºÜ¡£
¡¡¥È¥è¥¿½é¤Î3D¥Ó¥å¡¼ÉÕ¤¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ï¥¤¥×Áàºî¤Ë¤è¤ë¼þ°Ï¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ240PS¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏE-Four¡ÊÅÅµ¤¼°4WD¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç³ÈñÀÇ½¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç22.9km¡¿L¤òµÏ¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿Adventure¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï450Ëü±ß¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÎËÜ³ÊSUV¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö70 AX¡×¡Ê480Ëü±ß¡Ë¤è¤ê¤â30Ëü±ß°Â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£