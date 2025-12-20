¡Ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸º¤é¤¹Ã¦Ë¡¥¹¥ー¥à¡Ó¹ñ²ñ¤ÇË½Ïª¤µ¤ì¤¿°Ý¿·µÄ°÷¤Î¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁÆ¨¤ì¡×µ¿ÏÇ¡Ä¤½¤Î°¼Á¤Ê¼ê¸ý¤ÈÊò¤ì¤¿´«Í¶Ê¸½ñ
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«±Ä¶È¼Ô¤¬¡¢¥Úー¥Ñー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆÄã¿å½à¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òºÇÄã¿å½à¤ËÍÞ¤¨¤ë¼ê¸ý¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¼ÒÃÄË¡¿Í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï°Ý¿·¤ÎÃÏÊýµÄ°÷4¿Í¤¬Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È°Ý¿·¥È¥Ã¥×¤¬³ÎÇ§¡£¡Ö¹ñÌ±¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸º¤é¤¹¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿°Ý¿·¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤À¤±¤ò²¼¤²¤ë¥¹¥ー¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢Ä´ºº¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃ¦Ë¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¡¢¡Ö¹ñÊÝÎÁ»ÙÊ§¤¤Æ¨¤ì¡×»ØÆî½ñ¤Î°ìÉô
¡ÖºÇÄã³Û¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤½¤ÎÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¼ê¸ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
°Ý¿·µÄ°÷¤¿¤Á¤¬Íý»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯9·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ìµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤Ë¼ç¤¿¤ë»öÌ³½ê¤òÃÖ¤¯¤ÈÅÐµÊí¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍE¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡×¡£
12·î10Æü¤ÎÂçºåÉÜµÄ²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀêÉôÁöÇÏÉÜµÄ¤¬¼Áµ¿¤ÇÌäÂê¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌ¾ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä´ë¶È¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤Êý¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤Î½êÆÀ°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ºÇÄã³Û¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤½¤ÎÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¼ê¸ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÀêÉôÉÜµÄ¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¼ê¸ý¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¤Þ¤º¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¬¼«±Ä¶È¼Ô¤òÍý»ö¤Ë½¢¤±¡¢¾¯³Û¤Î¡ÖÍý»öÊó½·¡×¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ»ñ³Ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙ¤³¤ÎÄã³Û¤ÎÊó½·¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÄã¿å½à¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î²ñ¼ÒÉéÃ´Ê¬¤ò¹ñ¤ËÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤«¤éÍý»öÊó½·¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Ê¬¤Ë¡Ö¼è¤êÊ¬¡×¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¶¨ÎÏ¶â¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë――¡£
¼«±Ä¶È¼Ô¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂ¦¤Ï¡Ö¼è¤êÊ¬¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
ÀêÉôµÄ°÷¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Î°ÍÑ¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«±Ä¶È¼Ô¤¬¼ÒÃÄË¡¿ÍÍý»ö¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤¦¡Ö¶ÈÌ³¡×¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²óÅúÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡ÖËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤ò³°¤ì¤¿Ã¦Ë¡Åª±¿ÍÑ¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ä¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç°Ý¿·¤Î¡Ö¤¤¡×¤Î»ú¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀêÉôÉÜµÄ¤Ï¡¢°Ý¿·ÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ÎÃ¦Ë¡Åª¤ÊÀ©ÅÙ¤òµ¬À©¤¹¤ëÆ¯¤¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂÐ½è¤òÍ×Ë¾¡£¤³¤ì¤ËµÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬¡Ö¤´»ØÅ¦¤Î»ö°Æ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³µö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢°Ý¿·´Ø·¸¼Ô¤Î´ØÍ¿¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¼êË¡¤Î¹¤¬¤ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¤Ç´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬ÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¡ÊÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¿Í¤¬¡Ë¡Ø°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢´«Í¶¼Ô¤Ï¡Ø°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÄ°÷¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î´«Í¶¼Ô¤¬¼¨¤·¤¿Ë¡¿Í¤ÎÅÐµÊí¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ë¤È¡¢ÂåÉ½Íý»ö¤Ï°Ý¿·¤Î²ñ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¸µ¸øÀßÈë½ñ¤Ç¸©µÄÁª¤Î¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍý»ö¤¬660Ì¾¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍý»ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÄ°÷¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤ÎÊý¤âÊ£¿ô¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀêÉôÉÜµÄ¡Ë
½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¤³¤ÎEË¡¿Í¤ÎÅÐµµºÜÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°Ý¿·½êÂ°¤Î6¿Í¤Î¹ñ²ñ¡¦ÃÏÊýµÄ°÷¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤Î¿ÍÊª¤¬Íý»öÍó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡ÖÊ¼¸Ë¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¡¢4Ì¾¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤¦¤ÁÃÏÊýµÄ°÷1¿Í¤È½°±¡µÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÍý»öÍó¤ËÌ¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆ±À«Æ±Ì¾¤ÎÊÌ¿Í¤ÇÌµ´Ø·¸¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»Ä¤ë4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎA¤ÈB¤Î2¿Í¤Î¸©µÄ¤¬¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯4·î¤Èº£Ç¯4·î¤Ë¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡Ö´ØÏ¢²ñ¼ÒÅùÊó¹ð½ñ¡×¤ÇEË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î2¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÊ¼¸Ë¸©Æâ¤Î»ÔµÄ¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤ÇA¸©µÄ¤È»ÔµÄ2¿Í¤ËÍý»ö½¢Ç¤¤ÎÍÌµ¤ä²ÃÆþ¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¼ïÎà¡¢£ÅË¡¿Í¤Ø¤Î»ÙÊ§³Û¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬ÊÖÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£B¸©µÄ¤Ï»öÌ³½ê¤ò¤¿¤º¤Í¤¿¤¬Î±¼é¤Ç¡¢4¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÂÎ©¹¯»Ë»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï16Æü¤Î»²±¡ÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ç£ÅË¡¿Í¤Î¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¡£17Æü¤Ë¤ÏµÈÂ¼»á¤¬¡ÖÊ¼¸Ë¤ÎÃÏÊýµÄ°÷¡¢4Ì¾¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù4¿Í¤¬Íý»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£µÈÂ¼»á¤Ï´´»öÄ¹¤ËÄ´ºº¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎEË¡¿Í¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
EË¡¿Í¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ø¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÄó°Æ¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿31¥Úー¥¸¤Î´«Í¶Ê¸½ñ¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡¢
¡Ò¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î³§ÍÍ¤Î¡È¥³¥¹¥Èºï¸º¡É¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡Ù¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ó
¤È½ñ¤«¤ì¡¢¹ñÊÝÎÁ»ÙÊ§¤¤¤òÆ¨¤ì¤ë»ØÆî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÊ¤È»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ëÁí½êÆÀ1ÀéËü±ßÄ¶¤ÎÊÛ¸î»Î¡×¤Ê¤é¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤È¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î¹ç·×ÉéÃ´³Û¤òÇ¯´Ö86Ëü7520±ß¡¢¡ÖÆÈ¿È¤ÎÁí½êÆÀ500Ëü±ß¤ÎÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¶È¼Ô¡×¤Ê¤é52Ëü8780±ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸º¤é¤»¤ë¤Ê¤É¤È¡È¥³¥¹¥Èºï¸º¸ú²Ì¡É¤ò¼¨¤·¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£
¡Ò¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¡¢¾å¼ê¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ó
¤È¤¹¤ë¡ÖÀÇÍý»Î¥³¥á¥ó¥È¡×¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´«Í¶Ê¸½ñ¤Ï¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢µëÍ¿¥¼¥í¤Ç¤â£Ï£Ë¡×¤È¼çÄ¥
¤³¤ÎÄó°Æ¤Ë¾è¤ë¤È¼«±Ä¶È¼Ô¤ÏÆþ²ñ¶â3Ëü¤È·î¡¹¤Î²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤EË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£·î²ñÈñ¤Î³Û¤ÏÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ÃÆþ¼Ô¤Î½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
EË¡¿Í¤Ï¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´³Û¤òºÇÄã¿å½à¤ËÍî¤È¤¹¡×¤¿¤á¤Ë»î»»¤·¤¿µëÍ¿½êÆÀ¡ÊÍý»öÊó½·¡Ë¤ò¼«±Ä¶È¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦¤¬¡¢¤½¤Î³Û¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÅ·°ú¤¸å¤Ï¡Ö¿ôÉ´±ß¡×¤È¤¤¤¦¾¯³Û¤À¡£
Ï«Æ¯´ð½àË¡¤¬À¸³è¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢·î³Û8Ëü8000±ß°Ê¾å¤ÎÊó½·¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜÍè¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬´«Í¶Ê¸½ñ¤Ï¡¢Íý»ö¤ÏÏ«´ðË¡¤Î´É³í³°¤ÎÌò°÷¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¶â³Û¤ËË¡Åª¤ÊÀ©Ìó¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢µëÍ¿¥¼¥í¤Ç¤â£Ï£Ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÍý»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ°÷¤¬¹Ô¤Ê¤¦¡Ö¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤Æ´«Í¶Ê¸½ñ¤Ï¡¢①¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤äÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÃÎ¼±¸þ¾å¤Î¸¦ïÓ¡¢②´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊó¹ð¡¢③¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ê£ÅË¡¿Í¡Ë¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ø¤Î¶¨ÎÏ――¤Î»°¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²ñ¤Ç´«Í¶Ê¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÂÎ©µÄ°÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¶ÈÌ³¤«¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¡¢ÆÃ¤Ë③¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥Í¥º¥ß¹Ö¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Í×¤ÏÍý»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤µ¤é¤ËÍý»ö¤ò´«Í¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¶ÈÌ³¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á£ÅË¡¿Í¤Î½êºßÃÏ¤òË¬¤Í¤¿¡£
ÅÐµÊí¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ëµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í¹ÊØ¼õ¤±¤Ë£ÅË¡¿Í¤È¶¦¤ËÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ä³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÌ¾¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Õ¥©¥ó¤Ç±þÅú¤·¤¿ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Î¿¦°÷¤À¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷À¤Ï¡Ö¡Ê±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤Î¤³¤È¤Ï¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅÐµÊí¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëEË¡¿Í¤Î3¿Í¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎA¡¢BÎ¾¸©µÄ¤Ï¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç£ÅË¡¿Í¤ÏÂçºå»ÔÅìÍäÀî¶è¤Ë¤¢¤ë¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤òË¬¤Í¤ë¤È3³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤¬¤¢¤ë¤¬·úÊª¤ÏÁ´ÂÎ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶á½ê¤Î¿Í¤Ï¡Ö1Ç¯¤«¤½¤ì¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤¢¤Î¥Ó¥ë¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
4µÄ°÷¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹ñÊÝÎÁÆ¨¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÎã¤¨¤ÐÊ¼¸Ë¸©µÄ2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÇ¯´Ö1450Ëü±ß¤ÎµÄ°÷Êó½·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤¬½»¤à¿À¸Í»Ô¤Ç¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯´Ö¤Î109Ëü±ß¤Î¹ñÊÝÎÁÇ¼ÆþµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£
ÀÇ¶â¤ÇÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸©µÄ¤é¤¬¤³¤¦¤·¤¿¥ëー¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯»ÙÊ§¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢»öÌ³½ê¤Î¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤EË¡¿Í¤Î600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍý»ö¤ÎÃæ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¡£4¿Í¤È°Ý¿·¤ÏÁá´ü¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡