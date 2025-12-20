¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè61²ó¡¡¸µÉ×¡¦¶äÆóÏº¤«¤é¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè61²ó¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¿·¥¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè61²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ìë¤ÊÌë¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬²øÃÌ¤òµ»ö¤ËÆüËÜÂÚºßµ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë³¤³°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«Ê¹¤¯¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¤ÇÊÌ¤ì¤¿¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¡¢¥È¥¤Ë¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¶äÆóÏº¤¬¾¾¹¾¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶äÆóÏº¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¿·¥¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
Ìë¤ÊÌë¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬²øÃÌ¤òµ»ö¤ËÆüËÜÂÚºßµ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë³¤³°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«Ê¹¤¯¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤«¤Ä¤ÆÅìµþ¤ÇÊÌ¤ì¤¿¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤«¤é¡¢¥È¥¤Ë¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¶äÆóÏº¤¬¾¾¹¾¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶äÆóÏº¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©