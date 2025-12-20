¡ÖÃåÉ¹¤·¤¿¤È¤¼«Ê¬¤âÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡×ÅçÅÄËã±û¤¬´°àú¤Ê±éµ»¤ÇSPÆ²¡¹¤Î2°ÌÈ¯¿Ê¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û
¡þÂè94²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ(19Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û)
½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÅçÅÄËã±ûÁª¼ê¤¬79.33ÅÀ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤Ï2026Ç¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½3ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡£ÅçÅÄÁª¼ê¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤áÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃåÉ¹¤µ¤»Æ²¡¹¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡Ö±éµ»½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤ó¤ÊÅÀ¿ô¤¬¤Ç¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¿¤À¤¿¤À¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ¤¤¤¤·Á¤Ç¾Ð´é¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë´°àú¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃåÉ¹¤·¤¿¤È¤¼«Ê¬¤âÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£21Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥·¥ç¡¼¥È¤¬¤è¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤µ¤Çµ¤¤¬È´¤±¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç1Æü¶õ¤¯¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤â¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£