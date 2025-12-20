ÈÓÅçÄ¾»Ò¡¢¾®È¤¬ÊÂ¤ÖÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÄ«¿©¤ò¾Ò²ð¡Öº£Ä«¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡È¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾®È¤¬ÊÂ¤ÖÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÄ«¿©¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×¾®È¤¬ÊÂ¤ÖÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÄ«¿©¤òÈäÏª¤·¤¿ÈÓÅçÄ¾»Ò
¡¡ÈÓÅç¤Ï¡Öº£Ä«¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£ÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥ì¥½¥ó¤¬¥·¥ï¥·¥ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¯¥ì¥½¥ó¥Ë¥ó¥Ë¥¯with¥Ù¡¼¥³¥ó¡×¡ÖÇòÌ£Á¹¤Îµí¤¹¤¸¼Ñ¹þ¤ß¡Ê¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó»º)¡×¡ÖÀÖÂçº¬¤ÎÄÒ¤±¤â¤Î¡ÊÀõÄÒ¤±¤ÎÁÇ)¡×¡Ö±ö¥È¥Þ¥È¡×¡Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Î¥Ï¡¼¥ÈÅº¤¨¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇòÌ£Á¹µí¤¹¤¸¤Ï½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾ø¤·¥Ñ¥ó¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¼è¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×¾®È¤¬ÊÂ¤ÖÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÄ«¿©¤òÈäÏª¤·¤¿ÈÓÅçÄ¾»Ò
¡¡ÈÓÅç¤Ï¡Öº£Ä«¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤ÀÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£ÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥ì¥½¥ó¤¬¥·¥ï¥·¥ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¯¥ì¥½¥ó¥Ë¥ó¥Ë¥¯with¥Ù¡¼¥³¥ó¡×¡ÖÇòÌ£Á¹¤Îµí¤¹¤¸¼Ñ¹þ¤ß¡Ê¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó»º)¡×¡ÖÀÖÂçº¬¤ÎÄÒ¤±¤â¤Î¡ÊÀõÄÒ¤±¤ÎÁÇ)¡×¡Ö±ö¥È¥Þ¥È¡×¡Ö¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Î¥Ï¡¼¥ÈÅº¤¨¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇòÌ£Á¹µí¤¹¤¸¤Ï½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾ø¤·¥Ñ¥ó¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¼è¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£